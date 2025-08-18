Háború
Zelenszkij azonnal véget vethet a háborúnak - Trump
Az amerikai elnök szerint a békemegállapodás azon múlik, hogy Ukrajna a NATO-n kívül marad-e és átadja-e a területeit.2025.08.18 06:38
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint Volodimir Zelenszkij ukrán államfő akár azonnal véget vethetne az orosz–ukrán háborúnak, amennyiben elfogadná azokat a feltételeket, amelyek kizárják Ukrajna NATO-tagságát és területi engedményeket követelnek. Trump kijelentései szerint a béke kulcsa Kijev kezében van: ha Ukrajna lemond a katonai szövetséghez való csatlakozásról, valamint feladja még birtokában lévő donbasszi területeit, a harcok gyorsan leállhatnak. Zelenszkij azonban eddig következetesen elutasította az ilyen kompromisszumokat, ragaszkodva ahhoz, hogy mind a Krím, mind a keleti régiók Ukrajna szerves részét képezik.
A hétfőre tervezett washingtoni találkozón Trump és Zelenszkij várhatóan részletesen megvitatja a lehetséges békefeltételeket. A megbeszélés előzménye, hogy az amerikai elnök nemrég Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, az orosz elnökkel. Ez volt kettejük első személyes egyeztetése a 2022-es háborús eszkaláció óta. Bár áttörés nem született, mindkét fél óvatos optimizmusát fejezte ki a jövőbeni rendezést illetően.
Moszkva álláspontja változatlan: bármiféle békemegállapodásnak tartalmaznia kell Ukrajna katonai semlegességét, a fegyveres erők visszafogását és az ország „denacifikálását”, továbbá a Krím, Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsje Oroszország részeként való elismerését. Putyin szerint a tartós békéhez elengedhetetlen, hogy Európában helyreálljon az egyensúly, és Oroszország biztonsági érdekei figyelembe legyenek véve.
Mindeközben Steve Witkoff amerikai különmegbízott arról beszélt a Fox Newsnak, hogy Washington és szövetségesei mérlegelik egy olyan biztonsági garanciarendszer felajánlását Ukrajnának, amely nem a NATO keretein belül működne. Ez a megoldás egy köztes utat jelenthetne, amely egyszerre nyújtana bizonyos védelmet Ukrajnának, miközben elkerülné Oroszország legerősebb kifogásait.
