Demonstráció
Vučić kemény fellépést ígér a szerbiai zavargások ellen
A szerb államfő szerint a mostani erőszakhullám célja a hatalom erőszakos megdöntése, amelyet Moszkva is hasonlóképpen értékel.2025.08.17 16:15ma.hu
Szerbiában újra fellángoltak az anti-kormányzati tiltakozások, amelyek az elmúlt napokban erőszakossá váltak. Aleksandar Vučić államfő vasárnapi televíziós beszédében „terrorcselekménynek” nevezte a zavargásokat, és azt állította, hogy a tüntetéseket külföldről szervezik. A szerb vezető határozott intézkedéseket ígért a rend helyreállítása érdekében, figyelmeztetve, hogy ha nem történik keményebb fellépés, „napok kérdése, mikor ölnek meg valakit.”
Az elmúlt héten több városban is utcai összecsapásokra került sor. Szombaton Valjevóban tüntetők felgyújtották a kormányzó Szerb Haladó Párt irodáját, míg korábban Újvidéken a párt helyi székházát rohamozták meg és rongálták meg a demonstrálók, amelynek következtében több mint hatvan ember megsérült. A tiltakozások 2024-ben kezdődtek, miután az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének összeomlása tizenhat ember halálát okozta. Az ellenzék azóta rendszeresen korrupcióval vádolja a kormányt, és előrehozott választásokat követel.
Vučić szerint a mostani erőszakhullám célja a hatalom erőszakos megdöntése, amelyet Moszkva is hasonlóképpen értékel. Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov arra szólította fel a nyugati országokat, hogy tartózkodjanak Szerbia belügyeibe való beavatkozástól, míg a Kreml korábban úgy fogalmazott, hogy a tüntetések „színes forradalomra” emlékeztetnek, amely veszélyezteti a politikai stabilitást.
Belgrád helyzete különösen kényes, mivel az ország hivatalosan az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekszik, ugyanakkor Vučić hosszú ideje szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, amely kedvezményes földgázszállításokkal támogatja Szerbiát. Az EU bővítési biztosa, Marta Kos a héten „mély aggodalmát” fejezte ki a szerbiai erőszak miatt, és figyelmeztetett, hogy a belgrádi kormány válságkezelése befolyásolhatja az ország uniós csatlakozási folyamatát.
A szerb vezetés így kettős nyomás alatt áll: belső politikai válság sújtja, miközben külpolitikai mozgásterét a Kelet és a Nyugat közötti egyensúlyozás határozza meg. Az elkövetkező hetek kulcsfontosságúak lehetnek, hiszen a kormány válaszlépései meghatározzák, Szerbia közelebb kerül-e az EU-hoz, vagy még szorosabban kötődik majd Oroszországhoz.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:19 Majdnem egymásba rohant két vonat Szolnok és Szajol között
- 16:15 Vučić kemény fellépést ígér a szerbiai zavargások ellen
- 16:00 Holtan találtak a híres terepfutó férfira, aki a cél előtt tűnt el
- 14:37 Zelenszkij elutasítjotta Trump békeegyezményre irányuló kezdeményezését
- 12:34 Véres támadás Brooklynban - három halott, nyolc sebesült egy éttermi lövöldözésben
- 10:07 Nyoma veszett a híres terepfutónak Cserépfalunál - Lillafüreden is láthatták, nagy erőkkel keresik
- 8:02 A 11. kerület híres és szeretett vendéglátóhelye szemétteleppé változott
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06