Vučić kemény fellépést ígér a szerbiai zavargások ellen

Szerbiában újra fellángoltak az anti-kormányzati tiltakozások, amelyek az elmúlt napokban erőszakossá váltak. Aleksandar Vučić államfő vasárnapi televíziós beszédében „terrorcselekménynek” nevezte a zavargásokat, és azt állította, hogy a tüntetéseket külföldről szervezik. A szerb vezető határozott intézkedéseket ígért a rend helyreállítása érdekében, figyelmeztetve, hogy ha nem történik keményebb fellépés, „napok kérdése, mikor ölnek meg valakit.”



Az elmúlt héten több városban is utcai összecsapásokra került sor. Szombaton Valjevóban tüntetők felgyújtották a kormányzó Szerb Haladó Párt irodáját, míg korábban Újvidéken a párt helyi székházát rohamozták meg és rongálták meg a demonstrálók, amelynek következtében több mint hatvan ember megsérült. A tiltakozások 2024-ben kezdődtek, miután az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének összeomlása tizenhat ember halálát okozta. Az ellenzék azóta rendszeresen korrupcióval vádolja a kormányt, és előrehozott választásokat követel.



Vučić szerint a mostani erőszakhullám célja a hatalom erőszakos megdöntése, amelyet Moszkva is hasonlóképpen értékel. Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov arra szólította fel a nyugati országokat, hogy tartózkodjanak Szerbia belügyeibe való beavatkozástól, míg a Kreml korábban úgy fogalmazott, hogy a tüntetések „színes forradalomra” emlékeztetnek, amely veszélyezteti a politikai stabilitást.



Belgrád helyzete különösen kényes, mivel az ország hivatalosan az Európai Unióhoz való csatlakozásra törekszik, ugyanakkor Vučić hosszú ideje szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával, amely kedvezményes földgázszállításokkal támogatja Szerbiát. Az EU bővítési biztosa, Marta Kos a héten „mély aggodalmát” fejezte ki a szerbiai erőszak miatt, és figyelmeztetett, hogy a belgrádi kormány válságkezelése befolyásolhatja az ország uniós csatlakozási folyamatát.



A szerb vezetés így kettős nyomás alatt áll: belső politikai válság sújtja, miközben külpolitikai mozgásterét a Kelet és a Nyugat közötti egyensúlyozás határozza meg. Az elkövetkező hetek kulcsfontosságúak lehetnek, hiszen a kormány válaszlépései meghatározzák, Szerbia közelebb kerül-e az EU-hoz, vagy még szorosabban kötődik majd Oroszországhoz.