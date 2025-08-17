Háború

Zelenszkij elutasítjotta Trump békeegyezményre irányuló kezdeményezését

Az ukrán vezető ismét kijelentette, hogy a konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokhoz tűzszünetre van szükség Oroszországgal.

Ukrajna elnöke, Vlagyimir Zelenszkij elutasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, amelyben a Moszkva és Kijev közötti békeegyezmény megkötésére szólított fel, és ismételten hangsúlyozta, hogy a lehetséges megállapodás részleteinek megvitatása előtt tűzszünetet kell kötni.

Zelenszkij vasárnap tette ezt a nyilatkozatot egy közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, aki hétfőn elkíséri őt Washingtonba, hogy tárgyaljon Trumppal.

Az ukrán vezető azt állította, hogy Moszkva „sok követelést” támasztott a konfliktus rendezésével kapcsolatban, és Kijevnek tisztában kell lennie ezekkel.

„Ha valóban annyi van, amennyit hallottunk, akkor időbe telik, amíg mindet átnézzük” – mondta.

Zelenszkij szerint Ukrajna számára „lehetetlen fegyverek nyomása alatt” tárgyalni.

„Szükséges a fegyverszünet és a végleges megállapodás gyors kidolgozása” – hangsúlyozta.

Oroszország többször elutasította Ukrajna tűzszüneti követeléseit, mondván, hogy a harcok szüneteltetését Kijev kihasználná arra, hogy újrafegyverkezzen és átszervezze erőit.

