Háború

Zelenszkij elutasítjotta Trump békeegyezményre irányuló kezdeményezését

Ukrajna elnöke, Vlagyimir Zelenszkij elutasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, amelyben a Moszkva és Kijev közötti békeegyezmény megkötésére szólított fel, és ismételten hangsúlyozta, hogy a lehetséges megállapodás részleteinek megvitatása előtt tűzszünetet kell kötni.



Zelenszkij vasárnap tette ezt a nyilatkozatot egy közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, aki hétfőn elkíséri őt Washingtonba, hogy tárgyaljon Trumppal.



Az ukrán vezető azt állította, hogy Moszkva „sok követelést” támasztott a konfliktus rendezésével kapcsolatban, és Kijevnek tisztában kell lennie ezekkel.



„Ha valóban annyi van, amennyit hallottunk, akkor időbe telik, amíg mindet átnézzük” – mondta.



Zelenszkij szerint Ukrajna számára „lehetetlen fegyverek nyomása alatt” tárgyalni.



„Szükséges a fegyverszünet és a végleges megállapodás gyors kidolgozása” – hangsúlyozta.



Oroszország többször elutasította Ukrajna tűzszüneti követeléseit, mondván, hogy a harcok szüneteltetését Kijev kihasználná arra, hogy újrafegyverkezzen és átszervezze erőit.