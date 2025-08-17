Háború
Zelenszkij elutasítjotta Trump békeegyezményre irányuló kezdeményezését
Az ukrán vezető ismét kijelentette, hogy a konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokhoz tűzszünetre van szükség Oroszországgal.2025.08.17 14:37ma.hu
Ukrajna elnöke, Vlagyimir Zelenszkij elutasította Donald Trump amerikai elnök felhívását, amelyben a Moszkva és Kijev közötti békeegyezmény megkötésére szólított fel, és ismételten hangsúlyozta, hogy a lehetséges megállapodás részleteinek megvitatása előtt tűzszünetet kell kötni.
Zelenszkij vasárnap tette ezt a nyilatkozatot egy közös sajtótájékoztatón Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, aki hétfőn elkíséri őt Washingtonba, hogy tárgyaljon Trumppal.
Az ukrán vezető azt állította, hogy Moszkva „sok követelést” támasztott a konfliktus rendezésével kapcsolatban, és Kijevnek tisztában kell lennie ezekkel.
„Ha valóban annyi van, amennyit hallottunk, akkor időbe telik, amíg mindet átnézzük” – mondta.
Zelenszkij szerint Ukrajna számára „lehetetlen fegyverek nyomása alatt” tárgyalni.
„Szükséges a fegyverszünet és a végleges megállapodás gyors kidolgozása” – hangsúlyozta.
Oroszország többször elutasította Ukrajna tűzszüneti követeléseit, mondván, hogy a harcok szüneteltetését Kijev kihasználná arra, hogy újrafegyverkezzen és átszervezze erőit.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:00 Holtan találtak a híres terepfutó férfira, aki a cél előtt tűnt el
- 14:37 Zelenszkij elutasítjotta Trump békeegyezményre irányuló kezdeményezését
- 12:34 Véres támadás Brooklynban - három halott, nyolc sebesült egy éttermi lövöldözésben
- 10:07 Nyoma veszett a híres terepfutónak Cserépfalunál - Lillafüreden is láthatták, nagy erőkkel keresik
- 8:02 A 11. kerület híres és szeretett vendéglátóhelye szemétteleppé változott
- 6:58 Trump csúcstalálkozót akar Putyinnal és Zelenszkijjel már pénteken
- 20:44 Tüntetők támadtak kormányhivatalokra Szerbiában - lángoltak az irodák - videó
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06