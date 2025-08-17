Erőszak

Véres támadás Brooklynban - három halott, nyolc sebesült egy éttermi lövöldözésben

2025.08.17 12:34 ma.hu

Újabb tömeges lövöldözés rázta meg az Egyesült Államokat: New York Brooklyn városrészében három ember életét vesztette, további nyolcan pedig megsérültek, miután fegyveresek tüzet nyitottak egy étteremben. A hatóságok nagy erőkkel keresik az elkövetőket, miközben a tragédia ismét ráirányította a figyelmet az amerikai fegyveres erőszak problémájára.



A lövöldözés vasárnap kora hajnalban történt a Crown Heights negyedben található Taste of the City Lounge étteremben. A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos áldozatok egy 27 éves férfi, egy 35 éves férfi, valamint egy egyelőre azonosítatlan korú áldozat. A nyolc sebesültet kórházba szállították, állapotukról egyelőre nincs hivatalos információ.



A helyszíni szemlén a nyomozók legalább 36 hüvelyt találtak, ami a tűzharc intenzitását jelzi. A rendőrség egyelőre nem tudta azonosítani a támadókat, a nyomozás folyamatban van. A helyszínen készült felvételeken vértócsák és összetört üveg látható, miközben a hatóságok vizsgálják az étterem belső terét.



Jessica Tisch, a New York-i rendőrség vezetője „rettenetes tragédiának” nevezte az esetet, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a városban hosszú távon csökkenő tendenciát mutat a fegyveres bűncselekmények száma. Mint mondta, „ez egy szörnyű dolog, de anomália is, hiszen New Yorkban az idei év első hét hónapjában a legalacsonyabb a lövöldözések száma, amit valaha mértek.”



Az NYPD adatai szerint 2025 augusztusáig 412 lövöldözés és 489 áldozat szerepel a statisztikákban, ami még a 2017-es, addigi rekordalacsony 426 esetszámnál is kevesebb. A brooklyni tragédia azonban emlékeztet arra, hogy a fegyveres erőszak problémája az Egyesült Államokban továbbra is akut, és egyetlen statisztikai javulás sem képes teljes biztonságot garantálni.