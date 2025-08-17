Béke

Trump csúcstalálkozót akar Putyinnal és Zelenszkijjel már pénteken

Donald Trump amerikai elnök újabb diplomáciai fordulatra készül az ukrajnai háború ügyében: a Fehér Házban már a jövő héten sor kerülhet egy háromoldalú találkozóra, amelyen Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne. A kezdeményezés sikeressége azonban attól függ, milyen eredményt hoz Trump hétfői megbeszélése Zelenszkijjel Washingtonban.



Az amerikai vezető előzőleg Alaszkában folytatott többórás tárgyalást Putyinnal, amelyet mindkét fél konstruktívnak és őszintének írt le, bár a konfliktus rendezésében érdemi áttörés nem született. A találkozó után Trump telefonon egyeztetett Zelenszkijjel, amelyet a sajtóforrások feszült hangulatúnak jellemeztek. A híváshoz európai vezetők is csatlakoztak, és Trump jelezte, hogy már a következő pénteken összehozná a háromoldalú csúcsot, kiegészítve európai részvétellel. Egyelőre nem világos, ki képviselné az Európai Uniót a washingtoni megbeszéléseken.



Trump nyilvánosan is megerősítette Zelenszkij közelgő Fehér Ház-i látogatását, hozzátéve, hogy az azt követő találkozón Putyinnal akár már konkrét béketervek is napirendre kerülhetnek. Mint hangsúlyozta, célja nem egy átmeneti fegyverszünet, hanem egy tartós békemegállapodás, mivel a tűzszünetek gyakran rövid időn belül összeomlanak.



Miközben Trump béketörekvései új lendületet kapnak, Moszkva továbbra is határozottan kitart álláspontja mellett. Oroszország szerint a rendezés előfeltétele Ukrajna NATO-csatlakozási szándékának feladása, az ország demilitarizálása, valamint a Krím és a 2022-ben megtartott népszavazások alapján csatlakozott régiók – Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsje – orosz fennhatóságának elismerése. Zelenszkij ezzel szemben következetesen elutasít minden területi engedményt.



Trump a Fox Newsnak adott interjúban úgy fogalmazott, hogy az ukrán elnöknek „meg kell kötnie az üzletet”, mert szerinte Putyin készen áll a megállapodásra, és sürgette Európát is, hogy vállaljon nagyobb szerepet a rendezési folyamatban. Putyin nem zárta ki a közvetlen tárgyalásokat Zelenszkijjel, ám feltételül szabta, hogy előbb előrelépés történjen a szélesebb körű politikai rendezésben. Emellett az orosz vezetés Zelenszkij legitimitását is megkérdőjelezi, mivel elnöki mandátuma tavaly lejárt, és hadiállapot alatt új választásokat nem tartottak Ukrajnában.



A háromoldalú csúcstalálkozó lehetősége így egyszerre vetít előre diplomáciai áttörést és komoly akadályokat. Bár Trump a gyors békemegállapodás mellett érvel, a felek közötti alapvető ellentétek továbbra is fennállnak, és kérdés, hogy az Egyesült Államok közvetítésével sikerülhet-e közelebb kerülni a háború lezárásához.