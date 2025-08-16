Demonstráció

Tüntetők támadtak kormányhivatalokra Szerbiában - lángoltak az irodák - videó

Aleksandar Vučić elnök kijelentette, hogy nem lesz megengedve a polgárháború, és hogy senki sem erősebb az államnál, még külföldi támogatással sem. 2025.08.16 20:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerbiában ismét erőszakos összecsapások robbantak ki a rendőrség és az ellenzéki tüntetők között, miután a kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) irodáit felgyújtották. Aleksandar Vučić államfő szerint a tiltakozások túlléptek a békés keretek között, és kijelentette: nem engedi, hogy polgárháborúba sodródjon az ország, mert "senki sem erősebb az államnál, még külföldi támogatással sem."

Ni ľandarima nije jasno zaąto se mili narod ne pomera i ne beľi. Valjevo 26 cm https://t.co/98eUhsGLtH — Ivan Stijepović (@stijepovic_i) August 16, 2025

A legújabb erőszakhullám Valjevóban robbant ki, száz kilométerre Belgrádtól, miután az interneten elterjedtek a rendőrség kemény fellépéséről készült felvételek. A videók országos tiltakozásokat szítottak, és az ellenzék azzal vádolta a hatóságokat, hogy túlzott erőszakot alkalmaznak a demonstrálókkal szemben. Az SNS irodáit maszkos tüntetők gyújtották fel: köveket és fáklyákat dobáltak az épületbe, betörték az ablakokat, majd a lángokat tűzoltók fékezték meg.



Belgrádban és más városokban rohamrendőröket vezényeltek az utcákra, miközben a közösségi médiában terjedő videókon az látszott, hogy a tiltakozók fáklyákat hajítanak a rendőrökre és rendőrségi járművekre. Vučić szombati videóüzenetében a történteket „a teljes gyengeség kifejeződésének” nevezte, hangsúlyozva, hogy a „bűnözőket meg fogják büntetni.” Szerinte a tüntetők „hisztérikus idegessége” és az egyre nyíltabb erőszak azt bizonyítja, hogy már nincs mit ajánlaniuk a társadalomnak.

🇷🇸🚨 BREAKING: Clashes on the streets of Serbia! Offices of the ruling pro-EU party are on fire.



Protesters in Serbia are destroying the offices of President Aleksandar Vučić's party. pic.twitter.com/zKmb6gtxdg — Global Dissident (@GlobalDiss) August 16, 2025

Az államfő emlékeztetett arra is, hogy „elszámoltatás ideje jött el”, és mindenkit felelősségre fognak vonni, aki gyújtogatott vagy rombolt. Korábban Vučić az eseményeket külföldi befolyásnak tulajdonította, és párhuzamot vont más országokban lezajlott „színes forradalmakkal”. A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter szintén úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unió célja a magyar, a szlovák és a szerb kormány megbuktatása, mivel ezek az országok nem Brüsszelhez, hanem saját nemzeti érdekeikhez igazítják politikájukat.



A szerbiai zavargások Moszkva figyelmét sem kerülték el. Az orosz külügyminisztérium közleményben ítélte el a „civilizált tiltakozást messze meghaladó” erőszakot, és jelezte: Oroszország nem maradhat közömbös „testvéri Szerbia” eseményeivel szemben, ugyanakkor bizalmát fejezte ki abban, hogy az ország helyreállítja stabilitását.



A mostani tiltakozások előzménye, hogy 2024-ben diákvezette demonstrációk törtek ki, miután a novoszádi vasútállomás tetőszerkezetének összeomlása 16 ember halálát okozta. Akkor a kormányt korrupcióval vádolták meg, és előrehozott választásokat követeltek. A mostani események azt mutatják, hogy a társadalmi elégedetlenség nem csillapodott, sőt, egyre szélesebb körben jelenik meg, miközben az ország politikai stabilitása komoly próbatétel elé került.