Erőszak

Ellenzéki tüntetést oszlatott fel a rendőrség Moldovában

A moldovai fővárosban, Chisinauban rendőri erővel számolták fel az ellenzéki Victory blokk fiatal aktivistáinak demonstrációját, amelyet a hétvégén a börtönbüntetésre ítélt euroszkeptikus vezető, Evgenia Gutsul támogatására szerveztek. A megmozdulás újabb jele annak, hogy a közelgő választások előtt tovább éleződik a politikai feszültség az országban.



Szombat reggel a Victory blokk ifjúsági szervezetének tagjai a fővárosi vasútállomás előtt kezdtek el felállítani egy tiltakozó tábort. A nem engedélyezett akció célja az volt, hogy szabadon bocsátásra szólítsák fel Evgenia Gutsult, Gagauzia – a déli, orosz ajkú többségű autonóm tartomány – megválasztott vezetőjét. A rendőrség rövid időn belül közbelépett, lebontotta a sátrakat és eltávolította a résztvevőket, több aktivistát pedig őrizetbe vett.



A moldovai sajtó szerint a hatóságok már a reggeli órákban igyekeztek megakadályozni a tiltakozás kiterjedését, és megállították azokat a buszokat, amelyek vidéki résztvevőket szállítottak volna a tervezett délutáni, nagyobb szabású kormányellenes tüntetésre. A feszültséget az váltotta ki, hogy a bíróság hét év börtönbüntetésre ítélte Gutsult pénzügyi bűncselekmények vádjával. Az ellenzéki politikus azonban elutasította a vádat, amelyet szerinte politikai indítékból emeltek, hogy elhallgattassák őt a szeptemberi parlamenti választások előtt.



Gutsul az elmúlt években következetesen Moszkvához fűződő szorosabb kapcsolatok mellett érvelt, szemben Maia Sandu államfő határozottan Nyugat-barát politikájával. Sandu 2020-as megválasztása óta felgyorsította Moldova európai uniós és NATO-integrációs törekvéseit, ám ez egyre erősebben megosztja a társadalmat, különösen az orosz nyelvű régiókban, ahol sokan fenyegetésként élik meg az ország geopolitikai irányváltását.



Moszkva élesen bírálta a moldovai döntést. A külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova a verdiktet „a csisinaui rezsim által a teljes gagauz autonómia ellen végrehajtott elnyomás csúcspontjának” nevezte. A történtek jól illusztrálják, hogy a szeptemberi választásokhoz közeledve Moldova politikai pályája továbbra is éles belső törésvonalak mentén alakul, miközben a régió stratégiai jelentősége miatt a nemzetközi figyelem is fokozódik.