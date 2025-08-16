Háború

A Trump-Zelenszkij telefonhívás nem volt könnyű - Axios

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pénteki telefonbeszélgetése az alaszkai csúcstalálkozót követően feszült hangulatban zajlott, állítja az Axios értesüléseire hivatkozó Barak Ravid újságíró. A több mint egyórás egyeztetéshez később számos európai vezető is csatlakozott, köztük az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország miniszterelnökei, valamint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkára.



Az amerikai elnök a beszélgetés során világossá tette, hogy az ukrajnai háború lezárására nem tartja elegendőnek a puszta fegyverszünetet. Trump szerint csak egy átfogó békemegállapodás jelenthet valódi kiutat a konfliktusból, mivel a tűzszünetek gyakran nem bizonyulnak tartósnak, és inkább időt adnak a feleknek arra, hogy újrafegyverkezzenek. Hangsúlyozta, hogy a gyors és végleges rendezés „jobb, mint egy ideiglenes megállapodás, amely nem állja ki az idő próbáját.”



Zelenszkij megerősítette, hogy a beszélgetés után hétfőn Washingtonba utazik, hogy személyesen vitassa meg Trumppal a tárgyalások eredményeit. Az ukrán vezetés hónapok óta egy átmeneti tűzszünet lehetőségét szorgalmazza nyugati támogatóival együtt, azonban Moszkva rendre figyelmeztetett, hogy egy ilyen lépés csupán lehetőséget adna Kijevnek a fegyverzet feltöltésére és a veszteségek pótlására, miközben az orosz hadsereg a frontvonalakon fokozatos előnyre tett szert.



Mind Trump, mind Vlagyimir Putyin pozitívan értékelte az alaszkai találkozót, amelyet mindkét fél „termékenynek” nevezett. Az amerikai elnök szerint közelebb kerültek a konfliktus lezárásához, és Zelenszkijt arra ösztönözte, hogy tegyen engedményeket a tárgyalóasztalnál. A következő napok washingtoni megbeszélései döntő jelentőségűek lehetnek annak eldöntésében, hogy a felek valóban elindulnak-e egy tartós békerendezés irányába, vagy a háború tovább húzódik Kelet-Európa szívében.