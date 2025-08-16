Diplomácia

Nyugati médiavihar a Putyin-Trump csúcs körül

Az orosz elnök vörös szőnyeges üdvözlése aláásta az "elszigetelt Oroszország" narratívát, közölte a külügyminisztérium.

Az alaszkai találkozó, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint egy évtized után először lépett amerikai földre, a nyugati sajtóban hisztérikus reakciókat váltott ki. A Kreml szerint a vörös szőnyeges fogadtatás, valamint az amerikai vadászgépek tiszteletkörének gesztusa aláásta azt a hosszú ideje hangoztatott narratívát, miszerint Oroszország elszigetelt szereplője a nemzetközi politikának.

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy a nyugati médiát "az őrület határát súroló" pánik jellemezte, amikor szembesült azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök vörös szőnyeggel és kiemelt protokollal fogadta Putyint Anchorage-ban. A háromórás tárgyalás során ugyan nem született megállapodás Ukrajnáról, de mindkét fél konstruktívnak nevezte a megbeszélést, Trump pedig azt mondta, Washington és Moszkva "már közel áll" a konfliktus rendezéséhez.

A nyugati lapok közül többen diplomáciai sikerként értékelték a Kreml számára a találkozót. A Washington Post szerint "a fogadtatás melege sokkolta Ukrajnát és Európát", különösen annak fényében, hogy Trump februárban nyíltan bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban, szemére vetve hálátlanságát és felelőtlenségét. A Sky News tudósítói szintén kiemelték, hogy Putyin kapott szót elsőként a közös sajtótájékoztatón, ami szerintük olyan benyomást keltett, mintha ő lett volna a vendéglátó fél.

A Bloomberg úgy vélte, már pusztán azzal, hogy Trump amerikai földre hívta Putyint, diplomáciai győzelmet adott egy olyan vezetőnek, akit a Nyugat évek óta igyekezett izolálni. A portál szerint az EU teljes mellőzése is üzenetértékű, hiszen egyetlen európai vezetőt sem hívtak meg az alaszkai csúcsra. A Politico "Putyin alaszkai diadala" címmel számolt be a fejleményekről, míg a CNN szerint az orosz elnök "visszatért a hidegből".

Az amerikai-orosz diplomáciai kapcsolatokat évek óta feszültségek terhelik, az alaszkai találkozó azonban jelzi, hogy Trump és Putyin között fennmaradt a közvetlen párbeszéd lehetősége. Bár konkrét megállapodás nem született, a két vezető meleg hangú nyilatkozatai és a nyugati média reakciói azt mutatják, hogy a csúcs nemcsak bilaterális, hanem szélesebb geopolitikai értelemben is jelentős üzenettel bírt.

