Nyugati médiavihar a Putyin-Trump csúcs körül

Az alaszkai találkozó, amelyen Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint egy évtized után először lépett amerikai földre, a nyugati sajtóban hisztérikus reakciókat váltott ki. A Kreml szerint a vörös szőnyeges fogadtatás, valamint az amerikai vadászgépek tiszteletkörének gesztusa aláásta azt a hosszú ideje hangoztatott narratívát, miszerint Oroszország elszigetelt szereplője a nemzetközi politikának.

Sky News SEETHES at great power diplomacy to avoid nuclear Armageddon:



'Trump leaves the summit with Vladimir Putin HUMILIATED.'



Ah yes, because trying to avoid the prospect of nuclear war in the most serious and escalating proxy war Russia and the US have ever fought would be... https://t.co/g66MeJ85on pic.twitter.com/Z86HQxVAQU — Going Underground (@GUnderground_TV) August 16, 2025

Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy fogalmazott, hogy a nyugati médiát "az őrület határát súroló" pánik jellemezte, amikor szembesült azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök vörös szőnyeggel és kiemelt protokollal fogadta Putyint Anchorage-ban. A háromórás tárgyalás során ugyan nem született megállapodás Ukrajnáról, de mindkét fél konstruktívnak nevezte a megbeszélést, Trump pedig azt mondta, Washington és Moszkva "már közel áll" a konfliktus rendezéséhez.

A nyugati lapok közül többen diplomáciai sikerként értékelték a Kreml számára a találkozót. A Washington Post szerint "a fogadtatás melege sokkolta Ukrajnát és Európát", különösen annak fényében, hogy Trump februárban nyíltan bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a Fehér Házban, szemére vetve hálátlanságát és felelőtlenségét. A Sky News tudósítói szintén kiemelték, hogy Putyin kapott szót elsőként a közös sajtótájékoztatón, ami szerintük olyan benyomást keltett, mintha ő lett volna a vendéglátó fél.

A Bloomberg úgy vélte, már pusztán azzal, hogy Trump amerikai földre hívta Putyint, diplomáciai győzelmet adott egy olyan vezetőnek, akit a Nyugat évek óta igyekezett izolálni. A portál szerint az EU teljes mellőzése is üzenetértékű, hiszen egyetlen európai vezetőt sem hívtak meg az alaszkai csúcsra. A Politico "Putyin alaszkai diadala" címmel számolt be a fejleményekről, míg a CNN szerint az orosz elnök "visszatért a hidegből".

Az amerikai-orosz diplomáciai kapcsolatokat évek óta feszültségek terhelik, az alaszkai találkozó azonban jelzi, hogy Trump és Putyin között fennmaradt a közvetlen párbeszéd lehetősége. Bár konkrét megállapodás nem született, a két vezető meleg hangú nyilatkozatai és a nyugati média reakciói azt mutatják, hogy a csúcs nemcsak bilaterális, hanem szélesebb geopolitikai értelemben is jelentős üzenettel bírt.