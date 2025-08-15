Diplomácia

Trump - Élénk és előremutató tárgyalás volt Putyinnal Alaszkában

Donald Trump amerikai elnök szerint kellemes hangulatú és eredményes volt a Vlagyimir Putyinnal tartott alaszkai csúcstalálkozó, amelynek középpontjában az ukrajnai háború befejezésének lehetősége állt. Az Egyesült Államok vezetője úgy vélte, a felek már "közel vannak a végéhez" a konfliktusnak, bár hozzátette: minden megállapodás előfeltétele, hogy Ukrajna is beleegyezzen a békefeltételekbe. 2025.08.15 20:11 ma.hu

Trump a Fox Newsnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a háromórás tárgyalás során jelentős előrelépés történt. Bár részleteket nem árult el, azt jelezte, hogy „egy-két jelentős kérdésben” kell még megállapodásra jutni, de szerinte ezek sem tűnnek áthidalhatatlannak. Az elnök a találkozó eredményét „tízesnek” értékelte, és úgy fogalmazott: „sok mindenben egyetértünk Putyinnal”.



Az amerikai elnök kiemelte, hogy mindig is jó kapcsolata volt az orosz vezetővel, akit „erős embernek” nevezett, és hozzátette, hogy Oroszországot hatalmas természeti erőforrásai teszik stratégiai jelentőségű partnerré. Trump nyitottnak mutatkozott arra is, hogy a következő találkozóra Moszkvában kerüljön sor.



Putyin szintén pozitívan értékelte az alaszkai tárgyalásokat, „építő jellegűnek és hasznosnak” nevezve azokat. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva „őszintén érdekelt” a háború lezárásában, és a párbeszéd fenntartása kulcsfontosságú a jövőbeni rendezéshez. Bár azonnali áttörés nem született, a két vezető nyilatkozatai arra utalnak, hogy Washington és Moszkva a feszült viszony ellenére is hajlandó folytatni a közvetlen diplomáciai kommunikációt.