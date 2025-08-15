Külföld

Putyin - Építő jellegű tárgyalások zajlottak Trumppal

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint "építő jellegű és hasznos" volt a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélése Anchorage-ban. A két vezető tárgyalásainak középpontjában az ukrajnai háború állt, amelyben Moszkva a konfliktus lezárását sürgeti.

Az orosz államfő a találkozó után hangsúlyozta, hogy Oroszország „őszintén érdekelt” a harcok befejezésében. Putyin kiemelte: az ukrán népet továbbra is testvérnépnek tartja, annak ellenére, hogy a jelenlegi körülmények között ez sokak számára ellentmondásosnak tűnhet. Mint fogalmazott, közös történelmi gyökerek kötik össze az oroszokat és az ukránokat, ezért a háború kitörése tragédiaként és mély fájdalomként éri Moszkvát.

A találkozó légkörét Putyin „kölcsönös tiszteletben” zajlónak írta le, ami jelzi, hogy a felek a feszült geopolitikai helyzet ellenére is keresték a párbeszéd lehetőségét. Bár a megbeszélések nem hoztak áttörést az ukrajnai konfliktus rendezésében, a diplomáciai kommunikáció fenntartása mind Moszkva, mind Washington számára kulcsfontosságúnak tűnik.

A két elnök alaszka-i tárgyalása illeszkedik abba a tágabb geopolitikai folyamatba, amelyben Oroszország és az Egyesült Államok újra és újra próbál közvetlen csatornákat kialakítani a feszültségek kezelésére. A „konstruktív” hangnem a jövőben akár további diplomáciai kezdeményezések alapját is képezheti, bár a háború tényleges lezárása továbbra is távoli célnak látszik.

