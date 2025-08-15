Konfliktus

Russiagate - Nyilvánosságra került emailek árnyalják a történetet

A titkosítás alól frissen feloldott dokumentumok szerint Barack Obama volt amerikai elnök hírszerzési vezetői tudatosan módosították a szokásos eljárásokat, hogy felgyorsítsák a 2016-os elnökválasztással kapcsolatos, Oroszország beavatkozását állító jelentés elkészítését. Az iratok James Clapper akkori nemzeti hírszerzési igazgató szerepét emelik ki a Trump–Oroszország összejátszási narratíva megalapozásában.



A Tulsi Gabbard jelenlegi hírszerzési vezető által nyilvánosságra hozott levelezések szerint Clapper 2016 decemberében arra utasította a CIA, az NSA, az FBI és az ODNI vezetőit, hogy egységesen támogassák a politikailag érzékeny 2017-es hírszerzési értékelést, annak ellenére, hogy Mike Rogers, az NSA akkori igazgatója figyelmeztetett: nem áll rendelkezésükre elegendő információ, és nem volt elég idejük a teljes bizonyossághoz. Clapper azonban leszögezte, hogy „több idő nem opció”, és hangsúlyozta, hogy a jelentésnek közös álláspontot kell tükröznie – „ez a mi történetünk, és ehhez tartjuk magunkat”.

🚨Newly declassified Top Secret emails sent on December 22, 2016 complying with President Obama's order to create the manufactured January 2017 ICA about Russia expose how DNI James Clapper demanded the IC fall in line behind the Russia Hoax. Clapper admits that it was a "team...

A levelezés közvetlenül egy magas szintű megbeszélés után zajlott, amelyen Obama elnök arra utasította a hírszerzési vezetőket, hogy állítsanak össze egy részletes jelentést azokról az eszközökről és módszerekről, amelyeket Moszkva állítólag a választás befolyásolására használt. A most nyilvánosságra került iratok szerint a jelentés első tervezetét még aznap eljuttatták a hírszerzési vezetőknek.



Gabbard szerint a szabályok és protokollok tudatos megsértése a legfelsőbb szintről érkezett utasításra történt. Korábbi nyilatkozataiban azt is állította, hogy Hillary Clinton és kampánycsapata – Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatásával – kulcsszerepet játszott a Trump–Oroszország narratíva felépítésében, amelyet az FBI-nak kellett továbbvinnie.



Moszkva következetesen tagadja, hogy beavatkozott volna az amerikai választásokba, Donald Trump pedig úgy véli, hogy mindazoknak, akik részt vettek a „hoax” létrehozásában, komoly árat kell fizetniük. A „Russiagate” ügy évekre megmérgezte az amerikai–orosz kapcsolatokat, szankciókhoz, vagyonbefagyasztásokhoz és a diplomáciai kapcsolatok drasztikus visszaeséséhez vezetve.