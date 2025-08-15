Konfliktus

Russiagate - Nyilvánosságra került emailek árnyalják a történetet

A szabályok és protokollok tudatos megsértése a legfelsőbb szintről érkezett utasításra történt.

A titkosítás alól frissen feloldott dokumentumok szerint Barack Obama volt amerikai elnök hírszerzési vezetői tudatosan módosították a szokásos eljárásokat, hogy felgyorsítsák a 2016-os elnökválasztással kapcsolatos, Oroszország beavatkozását állító jelentés elkészítését. Az iratok James Clapper akkori nemzeti hírszerzési igazgató szerepét emelik ki a Trump–Oroszország összejátszási narratíva megalapozásában.

A Tulsi Gabbard jelenlegi hírszerzési vezető által nyilvánosságra hozott levelezések szerint Clapper 2016 decemberében arra utasította a CIA, az NSA, az FBI és az ODNI vezetőit, hogy egységesen támogassák a politikailag érzékeny 2017-es hírszerzési értékelést, annak ellenére, hogy Mike Rogers, az NSA akkori igazgatója figyelmeztetett: nem áll rendelkezésükre elegendő információ, és nem volt elég idejük a teljes bizonyossághoz. Clapper azonban leszögezte, hogy „több idő nem opció”, és hangsúlyozta, hogy a jelentésnek közös álláspontot kell tükröznie – „ez a mi történetünk, és ehhez tartjuk magunkat”.

A levelezés közvetlenül egy magas szintű megbeszélés után zajlott, amelyen Obama elnök arra utasította a hírszerzési vezetőket, hogy állítsanak össze egy részletes jelentést azokról az eszközökről és módszerekről, amelyeket Moszkva állítólag a választás befolyásolására használt. A most nyilvánosságra került iratok szerint a jelentés első tervezetét még aznap eljuttatták a hírszerzési vezetőknek.

Gabbard szerint a szabályok és protokollok tudatos megsértése a legfelsőbb szintről érkezett utasításra történt. Korábbi nyilatkozataiban azt is állította, hogy Hillary Clinton és kampánycsapata – Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatásával – kulcsszerepet játszott a Trump–Oroszország narratíva felépítésében, amelyet az FBI-nak kellett továbbvinnie.

Moszkva következetesen tagadja, hogy beavatkozott volna az amerikai választásokba, Donald Trump pedig úgy véli, hogy mindazoknak, akik részt vettek a „hoax” létrehozásában, komoly árat kell fizetniük. A „Russiagate” ügy évekre megmérgezte az amerikai–orosz kapcsolatokat, szankciókhoz, vagyonbefagyasztásokhoz és a diplomáciai kapcsolatok drasztikus visszaeséséhez vezetve.

