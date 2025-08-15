Konfliktus

Modi kemény üzenetet küldött Pakisztánnak a nukleáris zsarolásról

India függetlenségi napi beszédében Narendra Modi miniszterelnök határozottan figyelmeztette Pakisztánt, hogy országa nem tűri tovább a nukleáris fenyegetéseket. A kormányfő a hadsereg erejét méltatta, és kijelentette, India kész saját feltételei szerint, a megfelelő időben és módon válaszolni bármilyen agresszióra.



Modi beszédében reagált arra a sajtóban megjelent állításra, miszerint Asim Munir pakisztáni vezérkari főnök kijelentette, országának atomfegyverei vannak, és egy esetleges katonai konfliktusban „a világ felét magával rántaná”. Az indiai kormányfő hangsúlyozta, hogy a „nukleáris zsarolás” évek óta tart, de ennek India mostantól gátat szab. Hozzátette, hogy az indiai fegyveres erők készen állnak a válaszcsapásra, és a májusi, négy napig tartó „Sindoor hadművelet” során a pakisztáni területeken okozott pusztítás mértéke „elképzelhetetlen” volt.



A két ország közötti feszültséget tovább növelte India májusi döntése, amellyel felfüggesztette az 1960-ban, a Világbank közvetítésével létrejött Indus-vízmegosztási egyezményt. Pakisztán miniszterelnöke, Shehbaz Sharif élesen bírálta a lépést, és figyelmeztette Indiát, hogy „egy csepp vizet sem tud elvenni” tőlük. Modi viszont az egyezményt „igazságtalannak és egyoldalúnak” nevezte, hangsúlyozva, hogy az Indus folyó és mellékfolyói vize Indiát és az indiai gazdákat illeti meg.



A miniszterelnök beszédét azzal zárta, hogy „a vér és a víz nem folyhat együtt”, utalva arra, hogy India kész kemény politikai és katonai lépésekkel megvédeni érdekeit, ha a feszültségek tovább fokozódnak.