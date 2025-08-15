Botrány

Luxizás - botrány a lengyel Covid-helyreállítási alapok körüli visszaélések miatt

A cirkusz azután robbant ki, hogy a lengyel hatóságok interaktív online térképeken tették közzé a támogatási program kedvezményezettjeit, átláthatóságot hirdetve. 2025.08.15 06:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lengyelország felfüggesztette az EU által a turizmus, vendéglátás és kulturális ágazatok helyreállítására biztosított támogatások kifizetését, miután kiderült, hogy egyes kedvezményezettek a pénzt vitatott célokra fordították. A nyilvánosságra hozott adatok szerint a többmillió eurós keretből jutott jachtokra, luxusbútorokra, szoláriumokkal bővített pizzériára, sőt, egy szvingerklub címére bejegyzett vállalkozásra is.



A botrány azután robbant ki, hogy a lengyel hatóságok interaktív online térképeken tették közzé a támogatási program kedvezményezettjeit, átláthatóságot hirdetve. A nyilvánosság azonban éppen e közzététel nyomán szembesült azzal, hogy a HORECA-támogatások – amelyek a járvány miatti korlátozások által sújtott kisvállalkozásokat segítették volna – esetenként távol kerültek eredeti céljuktól. Katarzyna Pelczynska-Nalecz pénzügyminiszter kedden bejelentette: addig egyetlen további kifizetés sem történik, amíg a mintegy 2400 támogatási ügyet – összesen 1,2 milliárd zloty, vagyis nagyjából 282 millió euró értékben – egyenként át nem vizsgálják.



A támogatási program az EU helyreállítási alapjának része volt, amelyből Lengyelország közel 60 milliárd euróra volt jogosult. A korábbi, konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) kormány idején a jogállamisági viták miatt Varsó hozzáférése blokkolva volt, és csak a 2023-as választások után, az új kormány intézkedései nyomán nyílt meg újra a lehetőség a pénzek felhasználására. Donald Tusk miniszterelnök azzal védekezett, hogy az előző kormány éveken át akadályozta a források lehívását, így a jelenlegi kabinetnek szűk határidők mellett kellett a programot elindítania. Hozzátette: a pénzügyminisztérium ezért lazított bizonyos eljárásokon, amit egyesek kihasználtak, és a támogatást „joggal felháborodást keltő” módon költötték el.



A PiS azonnal politikai támadásokra használta a botrányt: Tobiasz Bochenski párti EP-képviselő például szimbolikus akcióként „Hering és Vodka Minisztériuma” feliratú táblát helyezett el Tusk irodájánál. A brüsszeli bizottság egyelőre csak annyit közölt, hogy figyelemmel kíséri az ügyet, ugyanakkor hangsúlyozta: a források kezelésének felelőssége Varsóé. A vizsgálat kimenetele döntő lehet nemcsak a program jövője, hanem a lengyel kormány hitelessége szempontjából is.