Fegyveres támadás rendőrök ellen Virginiában - videó
Három seriffhelyettes megsérült.2025.08.14 22:43ma.hu
Súlyos incidens rázta meg szerdán a virginiai Gretna települését, amikor három seriffhelyettes megpróbált elfogatóparancsokat és védelmi végzést kézbesíteni egy helyi férfinak. A rendőröket a gyanúsított fegyverrel fogadta, aminek következtében mindannyian könnyebb, repesztől származó sérüléseket szenvedtek. Az eset órákig tartó fegyveres patthelyzethez vezetett, amely végül a támadó őrizetbe vételével zárult.
A lövöldözést követően rendkívüli erőkkel vonultak a helyszínre a mentők, tűzoltók és több bűnüldöző szerv egységei. Az esetet elsőként John McGuire amerikai kongresszusi képviselő erősítette meg, aki közösségi oldalán fejezte ki együttérzését a megsérült rendőrök és családjaik felé. Hangsúlyozta, hogy szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és a történtek minden érintettet megviseltek.
A hatóságok későbbi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a gyanúsítottat, James Andreu Lehnerd-t a rendőrök fegyverrel való fenyegetés és birtokháborítás miatt keresték. Amikor azonban megpróbálták kézbesíteni számára a hivatalos iratokat, lövésekkel válaszolt. A három megsérült tiszt közül egyet elővigyázatosságból kórházba szállítottak, de mindannyian jól vannak, noha a történtek érthetően megrázták őket.
A kezdeti lövöldözés órákig tartó feszült patthelyzetté alakult, amely során a környéket teljesen lezárták. A gyanúsított végül ellenállás nélkül megadta magát, és a rendőrség őrizetbe vette. A hatóságok közölték, hogy súlyos vádemelésre számíthat, bár a pontos tételeket még nem határozták meg. Az ügy újra ráirányította a figyelmet a rendvédelmi szervek veszélyes munkájára, és arra, milyen gyorsan fajulhatnak tragikus helyzetekké a mindennapi szolgálati feladatok.
Gretna Virginia Officer Involved Shooting Leaves Multiple Deputies Injured https://t.co/FlzTIDDhaH pic.twitter.com/mXxLEXua0r— Cedar News (@cedar_news) August 14, 2025
