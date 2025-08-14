Erőszak

Erőszakba torkolltak az országos tüntetések Szerbiában

Több városban is összecsapások robbantak ki a szerbiai kormányellenes tüntetők és a kormánypárt hívei között, a legsúlyosabb incidensekre Újvidéken került sor. 2025.08.14 ma.hu

A hónapok óta tartó szerb tiltakozáshullám mostanra véres utcai jelenetekbe torkollott, miközben a tiltakozók előrehozott választásokat és felelősségre vonást követelnek a tavaly év végi tragédia kapcsán.



A legélesebb összecsapás szerdán történt Újvidéken, a Szerb Haladó Párt (SNS) helyi irodájánál. A tüntetők és a párt támogatói füstgránátokat és különböző tárgyakat hajigáltak egymásra, a demonstrálók betörték az épület ablakait is. Aleksandar Vučić elnök közlése szerint az SNS újvidéki székházánál 64 kormánypárti szimpatizáns és 16 rendőr sérült meg. Az államfő a tiltakozókat „verőembereknek” nevezte, és azzal vádolta őket, hogy külföldi megbízásra próbálták destabilizálni az országot.



A kormányfői székből nemrég távozott Miloą Vučević mellett több miniszter is lemondott a folyamatos nyomás és a politikai feszültség miatt. Vučić azt hangsúlyozta, hogy „a törvénysértők felelősségre lesznek vonva”, és sikerült megakadályozni egy „külföldről irányított katasztrofális forgatókönyvet”. Az ellenzéki Move-Change mozgalom ezzel szemben az SNS híveit vádolta az erőszak kirobbantásával, azt állítva, hogy pirotechnikai eszközökkel támadtak a békés demonstrálókra.



Belgrádban a rendőrség könnygázzal oszlatta fel a parlament melletti parkban gyülekező tüntetőket, miután azok az SNS központja felé próbáltak vonulni. Hasonló összecsapásokról érkeztek hírek Kraljevóból, Kragujevácból, Niąből és Čačakról is, ahol a rendőrök igyekeztek szétválasztani a szemben álló csoportokat.



A tüntetéssorozat még novemberben kezdődött, amikor a nemrég felújított újvidéki vasútállomás betonfedésének összeomlása 16 ember életét követelte. A tragédia – amelynek áldozatai között diákok is voltak – súlyos korrupciós vádakat és a kormány állítólagos eltussolási kísérleteit hozta felszínre. A demonstrálók követelései azóta kibővültek, és már oktatási reformot, valamint előrehozott parlamenti választásokat is sürgetnek. Vučić többször is „terroristáknak” nevezte az aktivistákat, akik szerinte „külföldi támogatással próbálják megdönteni az államot”.



A szerb kormány az elmúlt napokban nyilvánosságra hozta a vasútállomási tragédiához kapcsolódó dokumentumokat, de ez egyelőre nem csillapította az utcai feszültséget. Az ország politikai jövője így továbbra is bizonytalan, miközben a városok utcáin még mindig ott vibrál a konfrontáció feszültsége.