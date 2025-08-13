Külföld
Az iráni külügyminiszter emberiség elleni bűncselekménynek nevezte a nyugati szankciókat
Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy a Washington és szövetségesei által más nemzetek ellen elrendelt szankciókat emberiség elleni bűncselekménynek kell elismerni.2025.08.13 20:45ma.hu
Abbas Araqchi iráni külügyminiszter élesen bírálta a Nyugat által alkalmazott szankciós politikát, amelyet szerinte az emberiség elleni bűncselekményként kellene elismerni. A diplomata az X közösségi oldalon hangsúlyozta, hogy eljött az ideje annak, hogy a Washington és szövetségesei által más országokra kényszerített, embertelen intézkedéseket nemzetközi szinten is így minősítsék, és a célzott államok összehangolt, kollektív választ adjanak. Araqchi emlékeztetett arra, hogy a nyugati országok régóta "vér nélküli alternatívaként" próbálják bemutatni a szankciókat a háborúval szemben, ám egy friss, a The Lancet orvosi folyóiratban megjelent tanulmány ezt az érvelést megkérdőjelezi. A kutatás szerint az egyoldalú, főként az Egyesült Államok által kivetett szankciók halálos következményei akár a fegyveres konfliktusokéhoz is mérhetők, és az 1970-es évek óta évente több mint félmillió ember halálához járulhatnak hozzá, elsősorban gyermekek és idősek körében. A nyilatkozat előzménye, hogy július 31-én az amerikai pénzügyminisztérium történetének eddigi legnagyobb szankciócsomagját jelentette be Irán ellen, amely több mint ötven, Mohammad Hossein Shamkhanihoz és az iráni elnök tanácsadójaként tevékenykedő Ali Shamkhanihoz köthető személyt és szervezetet sújt.
