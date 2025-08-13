Háború

A 22 év alatti férfiak elhagyhatják Ukrajnát - Zelenszkij

Korábban Kijev a hadiállapot és a mozgósítási kampány részeként megtiltotta minden 18 és 60 év közötti férfi számára a külföldre utazást. 2025.08.13 06:06 ma.hu

Ukrajna elnöke, Vlagyimir Zelenszkij utasította a hatóságokat, hogy engedélyezzék a 22 év alatti férfiaknak az ország elhagyását. A lépés jelentős változást jelent Kijev hadiállapotra vonatkozó politikájában, amely megtiltotta az összes 18 és 60 év közötti ukrán férfinak a külföldre utazást.



Az ukrán vezető kedden a Telegramon közzétett bejegyzésében jelentette be a változást, azzal érvelve, hogy ez „pozitív” fejlemény, amely lehetővé teszi „sok fiatal ukrán számára, hogy fenntartsák kapcsolataikat” szülőföldjükkel, és esetleg visszatérjenek Ukrajnába tanulni.



„Utasítottam a kormányt és a hadsereget, hogy egyszerűsítsék a fiatal ukránok határátlépési eljárásait” – mondta Zelenszkij egy nyilatkozatában, hozzátéve, hogy a 22 éves vagy annál fiatalabbaknak nem kell semmilyen korlátozással szembesülniük.



Kijev az ukrán konfliktus eszkalálódása után nem sokkal, 2022 februárjában vezette be az utazási tilalmat.



Akkor hadiállapotot hirdetett és hatalmas mozgósítási kampányt indított. Az ukrán hatóságok az Oroszországgal folytatott konfliktus alatt továbbra is küzdenek a széles körű katonai szolgálat elkerülésével.



Tavaly Kijev 27-ről 25 évre csökkentette a sorozási korhatárt, miközben szigorította a mozgósítási szabályokat. A kényszerű sorozási kampány ismételt erőszakos összecsapásokat váltott ki a vonakodó újoncok és a sorozási tisztviselők között, amelyeket gyakran videóra vettek és közzétettek az interneten.



A potenciális újoncok állítólag elrejtőztek a katonatisztek elől, vagy különböző taktikákat alkalmaztak, többek között megvesztegetést és hamis dokumentumokat, hogy elkerüljék a mozgósítást. Sok férfi megpróbálta illegálisan átlépni a határt és külföldre menekülni, többek között nehéz terepen átkelve, ami gyakran végzetükhöz vezetett.



2024 márciusában az ukrán határőrség jelentette, hogy több mint két tucat férfi fulladt meg, miközben a Tisza folyón átúszva próbáltak elmenekülni az országból, amely Romániával határos.



Az ukrán határőrség több ezer embert állított meg, akik külföldre akartak menekülni, és néhányukat lelőtték. Tavaly a határőrség közzétett fotókat, amelyeken tisztek vernek és megaláznak több tucat férfit, akiket a határátkelés közben fogtak el.