Állatvédelem

Farkas támadt egy kisgyerekre Hollandiában

A hatóságok szerint a fiút megtámadó állat a Bram néven emlegetett farkas lehetett, amely már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken, legutóbb májusban egy túrázót. 2025.08.10 20:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatéves kisfiúra támadt egy farkas a hollandiai Utrecht tartomány Den Treek nevű természetvédelmi területén - jelentette a The Brussels Times című brüsszeli hírportál pénteken.



A kisfiú édesanyjának elmondása szerint két gyermekével sétált a természetvédelmi területen, amikor a farkas hirtelen megjelent, majd nekiugrott az egyik gyereknek, és megpróbálta bevonszolni az erdőbe. Szerencsére arra járt két felnőtt, akik elkezdték botokkal ütlegelni az állatot, és így végül ki tudták szabadítani a kisfiút. A farkas a fiút a hátán ragadta meg, ahol harapásnyomok, karmolások és horzsolások is lettek.

A hatóságok szerint a fiút megtámadó állat a Bram néven emlegetett farkas lehetett, amely már több embert is megtámadott a közelmúltban a környéken, legutóbb májusban egy túrázót.



Júliusban a helyi hatóságok engedélyt adtak az állat kilövésére. A határozat ellen azonban környezetvédelmi aktivisták tiltakoztak. Az Extinction Rebellion (XR) klímavédelmi csoport bejelentette, hogy jövő héten utcára vonul Bram védelmében.



Múlt héten a tartományi vezetés figyelmeztetést adott ki, hogy mindenki maradjon távol az Utrecht környéki erdők és természetvédelmi területek bizonyos részeitől.



A brüsszeli hírportál emlékeztetett arra, hogy a farkasok az elmúlt évtizedben tértek vissza a Benelux-államok területére. Jelenlétüket először 2015-ben Hollandiában jegyezték fel, ahová Németországból vándoroltak át az állatok. A következő évben 124 év után először láttak farkast Belgiumban.



Hollandiában jelenleg legalább kilenc farkasfalka él. "Meg kell tanulnunk együtt élni a ténnyel, hogy megint vannak farkasok" - mondta a megtámadott kisfiú apja.