Légibaleset
Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, ketten meghaltak
Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában.2025.08.10 16:58MTI
Lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember meghalt - közölte szombaton az Aradon.ro hírportál. hírportál.
A 112-es segélyhívóra helyi idő szerint 11:30-kor érkezett a riasztás, hogy egy kisrepülőgép csapódott be az Astra Rail Industries vagongyár udvarán. A kiégett roncsok között talált két férfin a helyszínre érkezett rohammentősök már nem tudtak segíteni, csak a halálukat tudták megállapítani.
A becsapódás helyszínén - a kisrepülőgépen utazó 45, illetve 47 éves áldozaton kívül - senki sem sérült meg.
A város központi, sűrűn lakott részén található aradi vagongyárban az idén tavasszal az amerikai tulajdonos leállította a termelést, az alkalmazottakat elbocsátotta, a gyártelep gyakorlatilag üres volt.
A helyszínt a rendőrség lezárta, a hatóságok megkezdték a vizsgálatot a baleset okainak és körülményeinek kiderítése érdekében.
Egy hónapon belül ez már a harmadik kisrepülőgép, amely lezuhant Romániában.
Július 15-én egy 59 éves Temes megyei pilóta vesztette életét, amikor kisrepülőgépével lezuhant a szászvárosi akvapark mellett, július 20-án pedig a Duna torkolatvidékén, a Fekete-tenger partján lévő Gura Portitei nevű földnyelven szenvedett balesetet egy másik kisrepülőgép, amelynek mindkét utasa meghalt.
