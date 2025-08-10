USA

Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán és Örményország amerikai közvetítéssel

Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel a Fehér Házban, Washingtonban pénteken.



Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jelenlétében látta el kézjegyével a több mint 35 éve zajló konfliktus lezárásáról szóló megállapodást, amely az Egyesült Államok térségbeli gazdasági szerepvállalását is tartalmazza.