Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán és Örményország amerikai közvetítéssel

Azerbajdzsán és Örményország vezetője közösen terjesztené fel Donald Trumpot Nobel-békedíjra.

2025.08.10 14:56MTI
Békeszerződést írt alá Azerbajdzsán elnöke és Örményország miniszterelnöke amerikai közvetítéssel a Fehér Házban, Washingtonban pénteken.

Ilham Alijev azeri elnök és Nikol Pasinyan örmény miniszterelnök Donald Trump amerikai elnök jelenlétében látta el kézjegyével a több mint 35 éve zajló konfliktus lezárásáról szóló megállapodást, amely az Egyesült Államok térségbeli gazdasági szerepvállalását is tartalmazza.

