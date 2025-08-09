Tragédia

Emberéleteket követelt a pancsolt alkohol fogyasztása Dél-Oroszországban

Még az eladott szeszes italok mennyisége és az áldozatok pontos száma sem ismert.

2025.08.09 08:27MTI
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az előzetes adatok szerint legkevesebb tíz ember belehalt a Krasznodari területen lévő, Szocsi melletti Szíriusz városban vásárolt pancsolt alkoholos italok fogyasztásába - közölte csütörtökön a dél-oroszországi régió bíróságainak közös sajtószolgálata.

A szocsi bíróság elrendelte egy 30 és egy 71 éves nő letartóztatását, akik "házi bort" és "csacsát" (grúz szőlőpálinkát) árultak a szíriuszi piacon. Ellenük a biztonsági előírásoknak nem megfelelő áruk és termékek gyártása és értékesítése, valamint gondatlanságból elkövetett emberölés címén emeltek vádat.

A hatóságok szerint még az eladott szeszes italok mennyisége és az áldozatok pontos száma sem ismert. A fogyasztók között lehettek más régióból érkezett turisták is.

Az ügyben vizsgálat indult az életveszélyes alkohol előállítói és más érintett személyek kilétének megállapítására.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.