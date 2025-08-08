Izraeli-palesztin

Az izraeli hatóságok kitiltották a jeruzsálemi főmuftit az Al-Aksza mecsetből

Az izraeli hatóságok hat hónapra megtiltották a jeruzsálemi főmuftinak, hogy belépjen az Al-Aksza mecset területére egy nemrégiben elhangzott pénteki prédikációja miatt - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál csütörtökön.



Kaldun Nadzsem, Jeruzsálem legfőbb muzulmán vallási vezetője, Mohammed Husszein főmufti ügyvédje azt közölte, hogy ügyfele 2026 januárjáig nem léphet be az óvárosban található Al-Aksza mecsetbe, az iszlám vallás Mekka és Medina utáni harmadik legszentebb helyére.



Nadzsem azt állítja, hogy a kitiltó határozat előtt az izraeli rendőrség nem hallgatta ki Husszeint, és nem tartott meghallgatást sem számára. Az ügyvéd szerint a tiltás oka a főmufti július végén elmondott pénteki prédikációja, amelyben "nem hangzott el semmi kifogásolható". A kérdéses beszéd a Gázai övezet romló humanitárius helyzetéről és az éhezés terjedéséről szólt.



Az iszlamista Hamász terrorszervezet szerdán élesen bírálta, és önkényes intézkedésnek nevezte az izraeli hatóságok döntését. A közlemény szerint a határozat arra irányul, hogy Izrael megszilárdítsa az Al-Aksza mecset fölötti uralmát.



A Hamász felszólította az Arab Ligát és az Iszlám Együttműködés Szervezetét, hogy biztosítson védelmet a muzulmán és a keresztény szent helyeknek, főként az Al-Aksza mecsetnek, amelyet szerintük "az izraeli kormány és a szélsőséges cionista telepesek őrjöngő zsidósítási kampánya fenyeget".