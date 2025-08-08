Botrány
Ukrán védelmi miniszter: testkamerát kell viselniük a hadkiegészítőknek
Az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani.2025.08.08 06:14MTI
Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről - jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter a Telegramon.
A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformációellenes Központ a Facebookon tett bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország továbbra is dezinformációs kampányt folytat a hadifogolycsere folyamatának lejáratása érdekében, "aktívan terjesztve hamis állításokat tisztviselőin és propagandistáin keresztül".
"Nemrégiben az orosz tárgyalódelegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij a törökországi Isztambulban kijelentette, hogy a hadifoglyok harmadik cseréje a legutóbbi törökországi megállapodások alapján késik, mivel állítólag Ukrajna megtagadta ezer ukrán hadifogoly átvételét. Emellett Ukrajnát szelektív hozzáállással vádolta meg a fogolycseréhez" - mutattak rá. A központ hangsúlyozta, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak. "Ukrajna a mindenkit mindenkiért elvet követeli a hadifogolycserék során, és minden késlekedés az orosz fél tudatos manipulációs kampányának része, amelynek célja a közvélemény befolyásolása és az ukrán állami intézményekbe vetett bizalom aláásása" - szögezték le közleményükben.
Az ukrán vezérkar azt közölte a Telegramon, hogy az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Krasznodar közelében fekvő afipszkiji olajfinomítóra. A hadvezetés kiemelte, hogy a létesítmény éves olajfeldolgozási kapacitása 6,25 millió tonna, ami az Oroszországban feldolgozott kőolaj mennyiségének 2,1 százalékát teszi ki. A jelentés szerint a dróntámadás következtében az üzemben tűz ütött ki. A lángok műszaki berendezéseket is elértek.
A kijevi katonai vezetés reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában a fronton 147 fegyveres összecsapás volt, ebből 38 a Donyeck megyei Pokrovszknál. A vezérkar csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 60 ezer főt. Szerdán az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, 47 tüzérségi rendszert és 163 drónt.
Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok reggel csapást mértek a régióban lévő Orihiv városára, aminek következtében egy lakóház megrongálódott, és emberek rekedhettek a romok alatt.
