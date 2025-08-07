Háború
Külügyi államtitkár - az új lengyel államfő feltételekhez köti Ukrajna támogatását
Ha Ukrajna bizonyos lépéseket, gesztusokat tenne Lengyelország iránt, a lengyelek többsége is valamivel kedvezőbb módon tekintene Ukrajna euroatlanti integrációjára.2025.08.07 22:48MTI
Karol Nawrocki új lengyel államfő bizonyos, elsősorban a történelmi emlékezettel összefüggő feltételekhez köti Ukrajna támogatását - jelentette ki Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke a közszolgálati rádióban.
Az államfői tisztségre szerdán beiktatott Karol Nawrocki külpolitikai terveit felvázolva Przydacz felidézte: az elnökválasztási kampány során Nawrocki többször szólt arról, hogy "az újbirodalmi, újgyarmati politikát folytató Oroszországgal harcoló" Ukrajna számíthat Lengyelország támogatására.
Az Oroszország iránti viszonyban "biztosan erőteljesen látható lesz a lengyel politika éle" - fogalmazott Przydacz. Ukrajna témájában elmondta: Karol Nawrocki már beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akkor "sok jó elem" merült fel, de szóba kerültek a lengyelek számára fontos, történelmi jellegű kérdések is.
Az ukránoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a lengyeleknek is megvannak a maguk elvárásai, többek között az ukrajnai exhumálások témájában - utalt az államtitkár a mintegy százezer lengyel erőszakos halálával járó 1943-44-es volhíniai mészárlás áldozatait rejtő ukrajnai tömegsírok feltárására.
A tömegsírok feltárását Ukrajna 2017-ben leállította. A lengyel fél már 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de eddig csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat kihantolására kapott engedélyt Kijevtől.
"Mi erről nem mondunk le, sőt igyekszünk napirenden tartani a témát, próbálunk különféle eszközökkel nyomást gyakorolni" - jelezte Przydacz, megjegyezve: a külpolitikában "teljesen természetesnek" tartja a másik fél iránti feltételek megfogalmazását.
Hozzátette: míg Donald Tusk lengyel kormányfő Ukrajna "feltétlen támogatásáról beszél minden egyes vonatkozásban", a varsói államfői hivatal álláspontja az, hogy "támogatják Ukrajnát, de bizonyos feltételeket is megszabnak". Ukrajna egyszer az Európai Unió, az euroatlanti struktúrák részévé válhat, de "nem feltétlenül", először "meg kell reformálni az államot, a gazdaságot, le kell küzdeni a korrupciót" - mondta Przydacz. Ukrajna esetleges NATO-tagságáról szólva úgy vélte: erre "jelenleg nincsenek megfelelő körülmények, geopolitikai értelemben sem, tart a háború".
Úgy látta: ha Ukrajna "bizonyos lépéseket, gesztusokat tenne Lengyelország iránt, a lengyelek többsége is valamivel kedvezőbb módon tekintene Ukrajna euroatlanti integrációjára".
Karol Nawrocki külpolitikai prioritásairól szólva az államtitkár az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatokat emelte ki. "De más irányok is vannak, törekedni fogunk az aktivitásra a közép-európai vonalon" - tette hozzá. Fontosnak nevezte a viszonyt a balti-államokkal, valamint a Három Tenger Kezdeményezés és a Bukaresti Kilencek formátumában folytatott együttműködést is.
A közvetlenül választott lengyel államfőnek az alkotmány értelmében viszonylag erős jogosítványai vannak, a nemzetközi kapcsolatokban Lengyelország legmagasabb rangú képviselőjének számít, hatáskörébe tartozik a nemzetközi szerződések jóváhagyása és felmondása is.
