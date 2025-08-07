Kábítószer
Több mint tízezer, kábítószert tartalmazó levelet és csomagot foglaltak le tavaly Hollandiában
A postai úton küldött, majd lefoglalt kábítószerek többsége ecstasy (MDMA) és amfetamin volt.2025.08.07 16:44MTI
A holland vámtisztek tavaly több mint 13 700, kábítószert tartalmazó levelet és csomagot foglaltak le, számuk elmarad a megelőző évben talált, postai úton küldött 16 500 küldeménytől - közölte a holland ügyészség tájékoztatására hivatkozva az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál.
A beszámoló szerint a postai úton küldött, majd lefoglalt kábítószerek többsége ecstasy (MDMA) és amfetamin volt.
A lefoglalt küldemények számának csökkenése valószínűleg annak köszönhető, hogy a bűnözők más országokba költöznek - közölte a holland vámhatóság. Hozzátették: a postai úton kézbesített kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemre szakosodott holland különleges csoport (HARP) működésének megkezdésével megnőtt a hollandiai elfogások esélye.
Az elmúlt évben a Hit and Run Post Team (HARP) nevű csoport segítségével a hatóságok több mint 90 kilogramm, postára adott kemény drogot foglaltak le. A rendőrség, a vámhatóság és az ügyészség együttműködésében a csoport 25 nyomozást indított és 16 gyanúsítottat azonosított. Közülük hatot bíróság elé állítottak és börtönbüntetésre ítéltek - tájékoztattak. Az előállított gyanúsítottak "létfontosságú láncszemnek" a nemzetközi kábítószer-ellátási láncban - hívták fel a figyelmet.
A holland ügyészség elmondta, a bűnözői csoportok a legkülönfélébb módokon, a többi között Buddha-szoborban és macskaeledel közé rejtve postázzák a kábítószereket. A hatóságok találtak emellett mogyorós zacskóba csomagolt ecstasy tablettákat, valamint plüssmackóba és sálba belemosott nagy mennyiségű kristálymetet, azaz metamfetamint is - tájékoztattak.
