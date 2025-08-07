Ukrajnai háború
Orosz főtárgyaló: Kijev nem hajlandó visszafogadni ezer hadifoglyot
Az orosz és az ukrán küldöttség július 23-án tartotta harmadik találkozóját Isztambulban, amely körülbelül egy órán át tartott.2025.08.07 10:36MTI
Kijev nem hajlandó átvenni ezer fogságba esett ukrán katonát – közölte Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó, Moszkvának az isztambuli ukrán-orosz tárgyalásokon tárgyaló delegációjának vezetője szerdán Telegram-csatornáján.
"Ezer ukrán katonafogoly van, akiket Kijev nem hajlandó visszafogadni. Ezért volt olyan nehéz a második fogolycsere, a harmadik pedig még mindig nem kezdődött meg" - írta Megyinszkij, aki rámutatott, hogy Oroszország sohasem osztotta saját fogságba esett katonáit első és másodosztályúakra.
Az elnöki tanácsadó közzétette az RT orosz tévécsatorna által szerdán elindított weboldal linkjét, amelyen adatokat közöl az említett ezer ukrán fogolyról. A közlés tartalmazza a hadifoglyok nevét, születési helyét és idejét, katonai egysége, rendfokozatát és hívószavát.
Az orosz és az ukrán küldöttség július 23-án tartotta harmadik találkozóját Isztambulban, amely körülbelül egy órán át tartott. Ennek lezártával Megyinszkij kijelentette, hogy a második tárgyalási forduló során elfogadott összes humanitárius megállapodást teljesítették.
A felek ez alkalommal megállapodtak abban, hogy folytatják a súlyos sebesültek és betegek határozatlan idejű egészségügyi cseréjét. Oroszország kifejezte készségét, hogy átadja további háromezer ukrán katona holttestét Ukrajnának, és azt javasolta, hogy mindkét fél legkevesebb 1200 foglyot adjon át a másiknak.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:36 Orosz főtárgyaló: Kijev nem hajlandó visszafogadni ezer hadifoglyot
- 8:35 NATO-szóvivő: a szövetség komolyan veszi a litván légtér megsértéséhez hasonló incidenseket
- 6:28 Pompeji ókori lakosai gabonaféléket, hüvelyeseket és halat ettek
- 18:21 Az erős földrengések miatt elmozdult az orosz félsziget - vajon leszakad?
- 16:17 Ismét Lada az került a reklámkampányába az USA-ban
- 14:11 Égszakadűs-földindulás Indiában - egy település megsemmisült, többen eltűntek
- 12:10 80 évvel Hirosima után ismét megugrott a nukleáris fenyegetés
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06