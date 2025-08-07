Ukrajnai háború

Orosz főtárgyaló: Kijev nem hajlandó visszafogadni ezer hadifoglyot

Az orosz és az ukrán küldöttség július 23-án tartotta harmadik találkozóját Isztambulban, amely körülbelül egy órán át tartott. 2025.08.07 10:36 MTI

Kijev nem hajlandó átvenni ezer fogságba esett ukrán katonát – közölte Vlagyimir Megyinszkij orosz elnöki tanácsadó, Moszkvának az isztambuli ukrán-orosz tárgyalásokon tárgyaló delegációjának vezetője szerdán Telegram-csatornáján.



"Ezer ukrán katonafogoly van, akiket Kijev nem hajlandó visszafogadni. Ezért volt olyan nehéz a második fogolycsere, a harmadik pedig még mindig nem kezdődött meg" - írta Megyinszkij, aki rámutatott, hogy Oroszország sohasem osztotta saját fogságba esett katonáit első és másodosztályúakra.



Az elnöki tanácsadó közzétette az RT orosz tévécsatorna által szerdán elindított weboldal linkjét, amelyen adatokat közöl az említett ezer ukrán fogolyról. A közlés tartalmazza a hadifoglyok nevét, születési helyét és idejét, katonai egysége, rendfokozatát és hívószavát.



Az orosz és az ukrán küldöttség július 23-án tartotta harmadik találkozóját Isztambulban, amely körülbelül egy órán át tartott. Ennek lezártával Megyinszkij kijelentette, hogy a második tárgyalási forduló során elfogadott összes humanitárius megállapodást teljesítették.



A felek ez alkalommal megállapodtak abban, hogy folytatják a súlyos sebesültek és betegek határozatlan idejű egészségügyi cseréjét. Oroszország kifejezte készségét, hogy átadja további háromezer ukrán katona holttestét Ukrajnának, és azt javasolta, hogy mindkét fél legkevesebb 1200 foglyot adjon át a másiknak.