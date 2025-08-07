Konfliktus
NATO-szóvivő: a szövetség komolyan veszi a litván légtér megsértéséhez hasonló incidenseket
Ez már a második ilyen eset kevesebb mint egy hónap leforgása alatt.2025.08.07 08:35MTI
A NATO nagyon komolyan veszi a litván légtér orosz katonai drónokkal történő megsértéséhez hasonló incidenseket, közölte Allison Hart, a katonai szövetség szóvivője arra reagálva, hogy a litván kormány két minisztere a NATO "azonnali" légvédelmi segítségét kérte kedden, miután kiderült, hogy a múlt héten a területén talált orosz drón robbanóanyagot szállított.
A NATO-szóvivő az X közösségi oldalon közölte, Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt Kestutis Budrys külügyminiszterrel a litván légtér orosz katonai drónokkal történő megsértéséről.
"Éberek maradunk, és készen állunk megvédeni a NATO területének minden négyzetcentiméterét" - tette hozzá bejegyzésében a szóvivő.
Budrys kedden, az X-en megjelent közleményében azt írta, hogy Dovile Sakaliene védelmi miniszterrel együtt küldtek levelet a NATO-főtitkárnak, akitől "azonnali intézkedéseket" kértek Litvánia légvédelmi képességének megerősítésére, miután "július 28-án egy Fehéroroszország területéről berepülő orosz katonai drón megsértette a litván légteret".
"Ez már a második ilyen eset kevesebb mint egy hónap leforgása alatt, és hasonló légtérsértéseket jelentettek a közelmúltban más szövetségesek is, ami arról tanúskodik, hogy egy valós és egyre nagyobb fenyegetésről van szó" - tette hozzá a litván külügyminiszter.
A drón berepülését - amely a litván főváros, Vilnius több kerülete felett is áthaladt - több szemtanú is észlelte, végül augusztus 1-jén egy katonai kiképzőterületen találták meg.
A hatóságok a vizsgálat eddigi adatai alapján megállapították, hogy a légtérsértést egy orosz gyártmányú Gerbera drón követhette el.
