Tragédia

Korábbi minisztert állítottak elő az újvidéki tragédiával kapcsolatos nyomozás részeként

Tomislav Momirovic korábbi építésügyi minisztert, valamint további 13 embert állított elő a szerb rendőrség pénteken a szervezett bűnözés elleni ügyészség utasításra a tavaly november elsejei újvidéki tragédiával összefüggésben, míg Goran Vesic volt építésügyi miniszter ellen elfogatóparancsot adtak ki. 2025.08.04 06:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A rendőrség előállította az építésügyi minisztérium több korábbi munkatársát, illetve az újvidéki vasútállomás felújításában részt vevő cégek vezetőit. Goran Vesic volt tárcavezetőt kórházban ápolják, péntek reggel műtéten esett át, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki.



Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője tavaly november 1-jén szakadt le 16 ember halálát okozva. Ezután országos tiltakozások kezdődtek, amelyek a mai napig tartanak. Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást.



Civilek, egyetemi hallgatók, tanárok, színészek és mezőgazdasági termelők a tragédia után tiltakozásba kezdtek. A követelések között szerepelt a baleset felelőseinek felkutatása és felelősségre vonása mellett a vasútállomás felújítására vonatkozó dokumentumok nyilvánosságra hozatala, az elmúlt hónapokban a tüntetőkre támadók felelősségre vonása, a tiltakozások miatt őrizetbe vett diákok és tanárok szabadon engedése, valamint a felsőoktatásra szánt költségvetési keret 20 százalékos növelése.



A kormány szerint már teljesültek a követelések, ezért a további tiltakozások indokolatlanok.



Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021-2022-ben több hullámban újították fel, és a munka tavaly is folytatódott. Goran Vesic építésügyi miniszter tavaly júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület újra használható.



A miniszter azóta lemondott, de közölte, nem tartja magát felelősnek a tragédiáért. Felelősséget vállalt viszont Újvidék polgármestere és a miniszterelnök. Milan Djuric és Milos Vucevic január végén jelentette be lemondását. Az új miniszterelnököt és a kormányt április 16-án választotta meg a parlament.



A tragédia áldozatainak emlékére Újvidék városa emlékművet kíván állítani. A városi közgyűlés csütörtökön szavazta meg az erre vonatkozó javaslatot.