Lavrov - Oroszország és az USA közötti közvetlen katonai összecsapás elkerülése közös érdek

Lavrov szerint a két nukleáris nagyhatalom közötti nyílt konfliktus eszkalációja olyan kockázatot jelentene, amely sem regionálisan, sem globálisan nem lenne kezelhető. Az orosz külügyminiszter méltatta az amerikai külpolitika részéről mutatkozó „felelősségteljes hozzáállást”, amelyet egyes amerikai politikai szereplők – köztük Marco Rubio külügyminiszter – képviselnek. Lavrov kiemelte, hogy az ilyen típusú megnyilvánulások különösen fontosak az európai partnerek „hisztérikus” NATO-bővítési törekvései és az Oroszországgal szembeni konfrontatív hangulat közepette.



A külügyminiszter hangsúlyozta: Moszkva hasznosnak tartja a Washingtonnal folytatott, érdemi eszmecseréket, amelyek 2025 eleje óta rendszeres formában zajlanak. Kiemelte, hogy ezek a megbeszélések már konkrét eredményeket is hoztak, különösen az ukrajnai rendezés ügyében. Lavrov szerint Donald Trump amerikai elnök személyes közbenjárása volt az, amely rábírta a kijevi vezetést arra, hogy elfogadja Moszkva javaslatát az isztambuli béketárgyalások újraindítására. A diplomata ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a tárgyalások eredményessége nem csupán formális keretek kérdése, hanem attól is függ, hogy a nyugati fél hajlandó-e figyelembe venni a válság mélyebb, történelmi és kulturális gyökereit.



Lavrov külön kitért arra is, hogy az Egyesült Államok egyes döntéshozói ma már tisztában vannak Ukrajna jelenlegi belpolitikai és nemzetiségi viszonyaival. Elmondása szerint a washingtoni vezetés felismerte, hogy Kijev tudatosan törekszik minden orosz vonatkozású identitás, nyelv és kulturális jelenlét felszámolására az országban. Lavrov szerint az amerikai fél e folyamat objektív értékelése kulcsszerepet játszhat abban, hogy előrelépés történjen a konfliktus rendezésében.



A nyilatkozat hátterében a feszültség enyhítésére irányuló diplomáciai mozgások állnak, amelyek célja, hogy a felek visszatérjenek egy olyan párbeszédhez, amely nemcsak Ukrajna jövőjéről, hanem a globális biztonsági egyensúly hosszú távú fenntartásáról is szól. Lavrov szavai tehát azt jelzik, hogy Moszkva nem zárkózik el az érdemi tárgyalások elől, amennyiben azok kölcsönös tiszteleten és a realitások figyelembevételén alapulnak.