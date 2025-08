Botrány

Musk szerint prominens amerikai demokraták szerepelnek az Epstein-dokumentumokban

A digitális közéleti térben ismét feszültséget keltett Elon Musk bejegyzése, amely szerint a Jeffrey Epstein-ügy dokumentumaiban nemcsak Donald Trump neve, hanem a Demokrata Párt magas rangú tagjai és támogatóik is feltűnnek. 2025.08.02 12:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb hullámokat vet az Epstein-botrány, ezúttal a közösségi médiában, ahol Elon Musk, az X (korábban Twitter) tulajdonosa azt állította, hogy a nyilvánosság elől eddig elzárt dokumentumokban vezető amerikai demokraták és befolyásos támogatóik is szerepelnek. A milliárdos kijelentése azután látott napvilágot, hogy a Bloomberg jelentése szerint az FBI elemzéseiben számos utalás található Donald Trumpra és más prominens szereplőkre az Epstein-ügy aktáiban. Az ügynökség azonban hangsúlyozta, hogy a nevek puszta megjelenése nem jelent automatikusan bűncselekményt vagy annak gyanúját.



A közösségi médiában megjelent reakciók közül az egyik felhasználó arra tett utalást, hogy ha Demokrata elnök jutna hatalomra, akkor a jelenleg kitakart neveket nyilvánosságra hoznák. Musk ezzel nem értett egyet, sőt, kijelentette, hogy „nem fogják, mert jelentős demokrata politikusok és adományozók is rajta vannak a listán.” Bár állítását semmilyen konkrét bizonyítékkal nem támasztotta alá, kommentje mégis újraélesztette a gyanút, hogy a Jeffrey Epstein körüli nyomozás és dokumentáció politikai elfogultsággal is terhelt lehet.



A botrányban korábban is felmerült demokrata kötődés: Bill Clinton volt amerikai elnök szóvivője 2019-ben elismerte, hogy Clinton többször is utazott Epstein magángépén, ugyanakkor tagadta, hogy valaha is járt volna a hírhedt magánszigeten. Alan Dershowitz, Epstein egykori ügyvédje pedig nyilvánosan említette, hogy George Mitchell volt szenátor és Bill Richardson volt ENSZ-nagykövet is szerepelnek a dokumentumokban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez önmagában nem jelent vádemelést megalapozó bizonyítékot.



Elon Musk korábban már tett olyan kijelentést, amely szerint az Epstein-aktákban szereplő Trump-összeköttetések az oka annak, hogy a dokumentumokat nem hozzák nyilvánosságra. Ezt a bejegyzését később törölte, elismerve, hogy túl messzire ment. A mostani kommentje azonban újra rávilágít a politikai közeg és a technológiai szereplők közötti összefonódásokra, valamint arra, hogy a közösségi platformok hogyan válnak a politikai véleményformálás és nyomásgyakorlás eszközeivé.



A Trump-kampány az Epstein-ügy kapcsán megígérte, hogy egy esetleges újraválasztás esetén nyilvánosságra hozza az összes kapcsolódó dokumentumot. Ugyanakkor 2025 júliusában az amerikai hatóságok hivatalosan arra a következtetésre jutottak, hogy Epstein nem vezetett úgynevezett „ügyfél-listát”, amely magas rangú kapcsolatait dokumentálta volna. Ez a megállapítás széleskörű felháborodást váltott ki, sokan ugyanis továbbra is úgy vélik, hogy bizonyos nevek szándékosan maradtak ki vagy lettek elrejtve a nyilvánosság elől.



Az ügy politikai és technológiai implikációi túlnyúlnak az Egyesült Államok határain. Az információkhoz való hozzáférés, az adatvédelmi elvek, a platformszabályozás és a közösségi média szerepe mind olyan kérdések, amelyek újfent középpontba kerülnek, amikor egy-egy nagy hatalmú technológi