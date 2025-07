Tragédia

A levegőben tört ketté a vidámparki inga tele emberekkel - drámai videó

Súlyos baleset történt Szaúd-Arábiában, miután egy úgynevezett inga típusú extrém hinta – a „360° ride” – működés közben kettétört és lezuhant egy vidámparkban. Az eset a népszerű Al-Hada üdülőhelyen, a taifi Green Mountain Parkban történt, ahol a helyi média szerint legalább huszonhárom ember megsérült, közülük hárman kritikus állapotban vannak.



A közösségi médiát elárasztó videófelvételeken jól látható, amint a hatalmas hinta teljes sebességgel lendül, majd a fő tartóoszlop hirtelen eltörik, a rajta ülő utasokkal teli platform pedig a mélybe zuhan. A jelenet pillanatok alatt pánikot keltett a parkban, és több szemtanú is arról számolt be, hogy az oszlop visszacsapódása további sérüléseket okozott, míg másokat a hirtelen megállás során repített ki az üléséből.



A Taif kormányzóság csütörtökön hivatalos vizsgálatot rendelt el az eset körülményeinek feltárására, és határozatlan időre felfüggesztette a vidámpark működését. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy a balesetet műszaki hiba, karbantartási hiányosság vagy emberi mulasztás okozta-e.



Az eset újra reflektorfénybe helyezi a vidámparki attrakciók biztonsági kockázatait világszerte. Az elmúlt években több hasonló baleset is történt: 2023-ban Ecuadorban omlott össze egy inga típusú szerkezet, tíz sérülttel, míg 2025 áprilisában Indiában halt meg egy nő, miután kizuhant egy hullámvasútról. A taifi tragédia rávilágít arra, hogy a látványos szórakoztató eszközök mögött sokszor rejtett veszélyek húzódnak, és a szórakozás nem minden esetben jár együtt biztonsággal.

"الجبل الاخضر"

كنت انتظر دوري وربي كتب لي عمر حمدلله pic.twitter.com/FdXKmAWPWA — أحمد الحربي (@modyyy1222) July 30, 2025