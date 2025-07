Földmozgás

Videó - nem hagyták abba az életmentő műtétet az orvosok a megarengés alatt sem

A Kamcsatkai-félsziget partjaihoz közeli tengeri földrengés szerdán 8,8-es erősséggel rázta meg Oroszország távol-keleti régióját, miközben egy petropavlovszki regionális onkológiai klinika sebészei épp egy nyílt hasi műtétet végeztek. Az orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Szolgálata szerint ez volt a legerősebb szeizmikus esemény a térségben 1952 óta. A földrengés idején a műtőben elhelyezett biztonsági kamera rögzítette azt a rendkívüli pillanatot, amikor az orvoscsapat a műtőasztalhoz rögzített eszközöket stabilizálta, miközben a talaj remegett alattuk, majd néhány perc múlva higgadtan folytatták az életmentő beavatkozást. A Kamcsatkai Egészségügyi Minisztérium által közzétett felvétel rövid időn belül bejárta a világot.



A beavatkozás során alkalmazott altatás miatt különösen fontos volt, hogy a páciens ne ébredjen fel a művelet közben, mivel a remegés öt-hat percen át tartott. A vezető sebész, Ljubov Ciplakova és kollégája, Jana Gvozdeva úgy nyilatkoztak: a körülmények ellenére a műtét megszakítása nem jöhetett szóba, mert az a beteg életét veszélyeztette volna. A procedúrát sikeresen befejezték, és a páciens állapota stabil.



A Kamcsatka-félsziget a Csendes-óceáni Tűzgyűrű része, amely a világ aktív vulkánjainak háromnegyedét foglalja magába, és a Föld egyik legintenzívebb szeizmikus övezetének számít. A régióban gyakoriak a vulkánkitörések és földrengések, de az ilyen mértékű események ritkák: az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) a mostanit a 2011-es japán Tohoku-földrengés óta a legerősebbként tartja számon, ezzel bekerült a 20. század óta mért tíz legnagyobb földmozgás közé.



A rengést követően szökőárriasztás lépett életbe, ugyanakkor a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint nem történt haláleset, és az infrastruktúrában is csak kisebb károk keletkeztek, köszönhetően az érvényben lévő építési előírásoknak és az időben működésbe lépő korai riasztórendszereknek. A földrengés után nem sokkal megindult a Kljucsevszkoj vulkán kitörése is, majd újabb rengések követték egymást rövid időn belül, ötös-hatos erősségű utórengéseket mértek a félsziget különböző pontjain.



A Kamcsatkán történt műtéti hőstett nem csupán emberi bátorságról és szakmai elhivatottságról tanúskodik, hanem egyben emlékeztető is arra, hogy a tudományos precizitás, a technológiai felkészültség és a higgadt döntéshozatal még a természet legszélsőségesebb körülményei között is életet menthet.