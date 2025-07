Erőszak

Két biztonsági őr és két irodai alkalmazott halt meg a New York-i felhőkarcolóban

Két biztonsági őr és két irodai alkalmazott halt meg a New York-i felhőkarcolóban hétfő este történt fegyveres támadásban – derül ki az erőszakos cselekménnyel kapcsolatban kedden nyilvánosságra hozott részletekből.



Az eddigi vizsgálat azt feltételezi, hogy Shane Tamura célpontja a professzionális amerikai futball-szövetség, a Nemzeti Labdarúgó Liga (National Football League – NFL) ötödik emeleti központi irodája volt, de miután a toronyházban rossz liftbe szállt, a 33. emeletre jutott, ahol az ott tartózkodókra nyitott tüzet, mielőtt magával is végzett.



A támadó Las Vegasból két nap autóút után érkezett New Yorkba, és egy gépkarabéllyal felfegyverkezve jelent meg a Park Avenue-n álló 44 emeletes irodaház földszinti előterében, ahol azonnal tüzet nyitott az ott tartózkodókra.



A négy áldozat közül az egyik egy kétgyermekes anya, a szintén elhunyt Didarul Islam rendőrtiszt pedig mellékállásban az épület biztonsági személyzetének tagja volt. A rendőrségi alkalmazott annak érdekében vállalt másodállást, hogy családját támogathassa, mert feleségével harmadik gyermeküket várták.



Rendőrségi források azt közölték, hogy a 27 éves Shane Tamura holtteste mellett hosszabb feljegyzést találtak, amely többi között utalt az NFL-re, és arra, hogy középiskolásban amerikaifutball-játékosként töltött időszakát okolta egészségügyi problémáiért, azt állítva, hogy traumatikus encephalopathiában szenvedett.



Az agyi betegség többi között olyan sportok esetében alakulhat ki, amelyben a fejet rendszeres ütések érik.



A New York-i halottkém irodája kedden közölte, hogy a boncolás során arra is választ keresnek, hogy a támadó valóban szenvedett-e az általa feltételezett egészségügyi rendellenességben.



A Las Vegas-i rendőrség közölte, hogy a bűnügyi nyomozásban minden támogatást megad a New York-i hatóságoknak, a támadó lakását már átvizsgálták. Azt is közölték, hogy Shane Tamura korábban egy Las Vegas-i kaszinóban biztonsági őrként dolgozott, ezért érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezett.



Roger Goodell, az NFL biztosa kedden azt jelentette be, hogy az irodájuk egy alkalmazottja súlyosan megsebesült a támadásban, de állapota stabil. A sportszervezet vezetője egyben méltatta az elhunyt rendőrtiszt bátorságát, aki életét áldozta mások védelmében.

Eric Adams, New York polgármestere, korábbi vezető rendőrtiszt kedden elmondta, hogy a 33. emeleti iroda alkalmazottjai valószínűleg többek életét megmentették, amikor elbarikádozták magukat, és az ott tartózkodók egy részét a golyóálló ajtóval felszerelt, pánikszobaként is működő mosdóba terelték.



A városvezető azt is bejelentette, hogy az áldozatok, köztük az életét vesztett rendőrtiszt emlékére minden városi hivatalon félárbocra eresztik a zászlókat.

Donald Trump elnök közösségi oldalán fejezte ki részvétét, közölte, megbízik a rendvédelmi szervekben, hogy tisztázzák, mi vezetett az erőszakos cselekményhez.



A tragédia téma volt a Kongresszusban, ahol Chuck Schumer vezető demokrata szenátor emlékezett meg az esetről, mondott köszönetet a rendőrségi gyors beavatkozásáért, és felidézte, hogy korábban ő maga is abban a toronyházban dolgozott, ahol a támadás történt Manhattan központi részén.