Eltéveszthette kiszemelt áldozatait a New York-i felhőkarcolóban gyilkoló férfi

Az eddigi vizsgálat szerint a 27 éves férfi a Nevada állambeli Las Vegasból autóval utazott New Yorkba, hogy elkövesse kitervelt támadását.

A feltételezések szerint eltéveszthette kiszemelt áldozatait a New York-i felhőkarcolóban négy embert meggyilkoló férfi, miután a lift, amelyet használt, nem arra az emeletre vitte, ahova menni akart - közölte kedden Eric Adams, a metropolisz polgármestere.



A városvezető egy interjúban a tragédia részleteiről azt mondta: a gépkarabéllyal felfegyverzett Shane Tamura a jelek szerint a Nemzeti Futball-liga (National Football League - NFL), a professzionális amerikai futball-szövetség központi irodájának alkalmazottait akarta megtámadni, de a 44 emeletes irodaházban működő két lift közül nem a megfelelőt választotta.



Az eddigi vizsgálat szerint a 27 éves férfi a Nevada állambeli Las Vegasból autóval utazott New Yorkba, hogy elkövesse kitervelt támadását.



Shane Tamura a hétfő esti órákban már fegyverrel a kezében lépett be a Park Avenue-n álló felhőkarcoló főbejáratán, ahol már az előtérben lőni kezdett emberekre. Ezt követően liftbe szállt, és a 33. emeleten is lövöldözni kezdett. Összesen négy embert ölt meg, több másikat pedig megsebesített , majd saját magával is végzett - derül ki az előzetes vizsgálatból.



Rendőrségi források szerint holtteste mellett az NFL-re utaló feljegyzést találtak, de ezen túlmenően az indítéka egyelőre ismeretlen. A nyomozás részeként a rendőrség kedden Shane Tamura Las Vegas-i otthonánál is megjelent. A férfi Las Vegas egyik kaszinójában biztonsági őrként dolgozott. Tamurát korábban mentális betegséggel kezelték.



Eric Adams polgármester, korábbi vezető rendőrtiszt elmondta, hogy annak az irodának az alkalmazottai, amelynél a támadó kiszállt a liftből, meg tudták akadályozni, hogy a támadásnak még több áldozata legyen, ugyanis elbarikádozták magukat, illetve az ott tartózkodók egy részét a golyóálló ajtóval felszerelt, pánikszobaként is működő mosdóba terelték.



A városvezető azt is bejelentette, hogy a halálos áldozatok, köztük Didarul Islam rendőrtiszt emlékére minden városi hivatalon félárbocra eresztik a zászlókat.



Donald Trump elnök részvétét fejezte ki közösségi oldalán az áldozatoknak és a hozzátartozóknak.