Erőszak

Bombával fenyegetőzött és Trump életére akart törni egy férfi a repülőn

Egy London és Glasgow között közlekedő EasyJet járaton kitört pánik vasárnap, amikor egy utas bombával fenyegetőzött, és azt kiabálta: „halál Amerikára” és „halál Trumpra”. Az incidens különös politikai töltetet kapott, mivel éppen Donald Trump amerikai elnök skótországi látogatásának idején történt, aki épp a turnberry-i golfüdülőjébe készült.



A szemtanúk beszámolói szerint a 41 éves férfi a repülőgép mosdójából visszatérve kezdett el kiabálni, azt állítva, hogy bomba van nála. Azt is skandálta, hogy „Allahu Akbar”, majd agresszíven viselkedett a személyzettel szemben, akik mindannyian alacsony termetű női alkalmazottak voltak. Amikor meglökte az egyik légiutas-kísérőt, a helyzet drámaian elfajult: az egyik utas hátulról megragadta a férfit, a többiek pedig a segítségére siettek, és a földre teperték az ordítozó férfit. Az utasok hangosan figyelmeztették is, hogy „családok is vannak ezen a gépen”.



A gépet fegyveres rendőrök fogadták a glasgow-i repülőtéren, ahol a férfit őrizetbe vették. A skót rendőrség megerősítette, hogy a gyanúsított továbbra is őrizetben van. A hivatalos tájékoztatás szerint nem találtak robbanószert a fedélzeten, az esetet elszigetelt cselekményként kezelik, és nincs jele annak, hogy más személyek is érintettek lettek volna. A hatóságok a közösségi médiában megosztott videókat is bevonták a vizsgálatba, amelyet a terrorellenes egységek is nyomon követnek.



Egy szemtanú a brit The Sunnak elmondta, hogy a férfi menekültigazolványt viselt. Az illető személyazonosságát, állampolgárságát és menekültstátuszát a hatóságok hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de az eset újra reflektorfénybe helyezte az Egyesült Királyság migrációs politikája körüli vitákat. A bevándorlás és a közbiztonság kérdése különösen érzékeny téma a szigetországban, ahol a legfrissebb statisztikák szerint 2024 márciusáig több mint 50 ezer késes bűncselekményt regisztráltak Angliában és Walesben.



A közvéleményben növekvő aggodalmakat tükrözve nemrégiben tüntetést is tartottak Doverben a „Great British National Protest” keretében, ahol a résztvevők szigorúbb határvédelmet és nagyobb átláthatóságot követeltek az elkövető migránsokkal kapcsolatban. Az elmúlt hat év során a La Manche-csatornán átkelő menedékkérők 70 százaléka Iránból, Afganisztánból, Irakból, Albániából, Szíriából és Eritreából érkezett.



A mostani incidens nemcsak egy repülőút biztonságát rendítette meg, hanem újabb adalékként szolgálhat a brit közéletet feszítő migrációs és biztonságpolitikai dilemmákhoz is.