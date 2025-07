Háború

Szijjártó - az Oroszországgal folytatott együttműködés gazdaságilag előnyös Magyarországnak

Magyarország továbbra is a nemzeti érdekek mentén kíván egyensúlyozni a geopolitikai kihívások közepette, különös tekintettel az energiabiztonság és a gazdasági stabilitás kérdésére. 2025.07.27

A Moszkva és Budapest közötti kétoldalú kapcsolatok nyíltak, kölcsönös tiszteleten alapulnak, és gazdaságilag kézzelfogható hasznot hoznak Magyarország számára – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az orosz RIA Novosztyi hírügynökségnek adott nyilatkozatában. A tárcavezető kiemelte: Magyarország számára az orosz energiahordozók elengedhetetlenek ahhoz, hogy fenntartható legyen az uniós összevetésben is legalacsonyabb lakossági rezsiköltség, amit a kormány fontos gazdaságpolitikai vívmánynak tekint. Szijjártó szerint az orosz-magyar együttműködés pragmatikus alapokon nyugszik, a felek őszintén tárgyalnak egymással, és ebben a szellemben zajlanak a miniszteri szintű egyeztetések is. Elmondása szerint szakmai kapcsolatot ápol Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, akivel rendszeres konzultációkat folytatnak.



A miniszter arra is emlékeztetett, hogy Magyarország az egyetlen NATO-tagállam, amely sem fegyvert nem szállított Ukrajnába, sem pénzügyi támogatást nem nyújtott ilyen célokra. Szijjártó leszögezte: Budapestnek továbbra sincs szándékában változtatni ezen az állásponton. Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány a kezdetektől a béketárgyalásokat és a fegyvernyugvást szorgalmazza, és bár ezért az álláspontért komoly nemzetközi bírálatokat kapott, mára egyre több ország nyitott hasonló irányba.



A nyilatkozat újabb példája annak a külpolitikai és gazdasági irányvonalnak, amely a magyar kormány részéről az energiafüggetlenség helyett az energiaellátás biztonságára és a gazdasági racionalitásra helyezi a hangsúlyt, miközben a nyugati szövetségi rendszerhez való tartozásától függetlenül fenntartja kapcsolatait Moszkvával.