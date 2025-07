Halálos vonatbaleset Németországban - rengeteg a sérült - videó

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt vasárnap este Németország délnyugati részén, Baden-Württemberg tartományban, ahol kisiklott egy regionális expresszvonat, amely mintegy száz utast szállított Ulm irányába. A Bild német lap rendőrségi forrásokra hivatkozva közölte: legalább három ember életét vesztette a balesetben, amely egy erdős területen, Ulmtól mintegy 50 kilométerre nyugatra következett be. A tragédia során „tucatnyi” ember megsérült, a helyi belügyminiszter, Thomas Strobl tájékoztatása szerint a szerelvény összes utasát kimenekítették, ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy néhányan még mindig a roncsok alatt rekedtek.



A német sajtó beszámolói szerint legalább 34 sérültet láttak el a mentőegységek, közülük hárman kritikus állapotban vannak. Hivatalos adatot a hatóságok egyelőre nem közöltek. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a katasztrófavédelem munkatársai, a mentéshez legalább hat helikoptert is bevetettek. A német médiumok által közölt fényképeken több vasúti kocsi látható, amelyek egy völgybe zuhantak a sínek mellől, közülük kettő felborult állapotban hever.



A baleset okát egyelőre nem állapították meg, de a Bild jelentése szerint a térségben a tragédia előtt nem sokkal heves viharok és intenzív esőzés volt tapasztalható, ami befolyásolhatta a pálya állapotát. Friedrich Merz kancellár megrendülését fejezte ki az események kapcsán, és részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak, ám konkrét számadatokat nem említett.



A tragédia újra rávilágít a regionális vasúti infrastruktúra sérülékenységére, különösen szélsőséges időjárási körülmények között, és megerősíti azt az igényt, hogy a klímaváltozás okozta jelenségekhez igazodva fokozni kell a közlekedési biztonságot. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit, miközben a mentési munkálatok tovább folytatódnak a nehezen megközelíthető terepen.

❗️🚆🇩🇪 - Train Derailment in Baden-Württemberg: Fatalities and Injuries Reported



On July 27, 2025, at approximately 6:10 PM, a regional express train operated by Deutsche Bahn derailed near Zwiefaltendorf in Biberach, Baden-Württemberg, while traveling from Sigmaringen to Ulm.... pic.twitter.com/QSmcSPqC7s