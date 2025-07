Legalább 11 embert késeltek meg egy Walmart áruházban

Szombat délután súlyos késeléses támadás történt a Michigan állambeli Traverse City egyik Walmart áruházában, ahol legalább tizenegy ember sérült meg. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint az elkövetőt a helyszínen őrizetbe vették, miután több embert is megsebesített a pénztárak környékén. A Grand Traverse megyei seriffhivatal közölte, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van, és részleteket egyelőre csak korlátozottan tudnak megosztani. A sebesülteket a Munson Medical Center kórházba szállították, állapotukról egyelőre nem közöltek pontosabb információt.



Michael Shea megyei seriff az újságíróknak elmondta, hogy az elkövető látszólag véletlenszerűen választotta ki áldozatait, és a támadás idején egy hagyományos, markolatos késhez hasonló fegyvert használt. A hatóságok szerint a rendőrség megérkezése előtt több civil is közbelépett, ezzel segítve a támadó megfékezését. Az FBI helyettes igazgatója, Dan Bongino bejelentette, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda munkatársai is bekapcsolódtak a vizsgálatba, és támogatást nyújtanak a helyi hatóságoknak az ügy felderítésében.



Gretchen Whitmer, Michigan kormányzója részvétét fejezte ki az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, és köszönetet mondott az elsőként reagáló mentőknek és rendvédelmi dolgozóknak gyors és hatékony beavatkozásukért. Az eset megrázta a közösséget, a hatóságok szerint azonban nincs jelenlegi további fenyegetés a lakosságra nézve. A késelés indítéka egyelőre ismeretlen, de a nyomozók minden lehetséges körülményt vizsgálnak.

