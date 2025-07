Légibaleset

Felszállás előtt kapott lángra a Boeing 737 Max - videó

Szombat este komoly incidens történt a denveri nemzetközi repülőtéren, amikor egy Miamiba tartó American Airlines-járat, egy Boeing 737 Max típusú repülőgép kigyulladt a felszállás előtti pillanatokban. A fedélzeten tartózkodó 179 ember közül mindenkit sikerült időben kimenteni, a vészcsúszdákon keresztül evakuálták az utasokat, miután a gép futóművénél keletkezett tűz miatt füst kezdett áradni a géptest alól. A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) szerint a tüzet fékrendszer-meghibásodás okozta, amely a futómű felhevüléséhez és végül lángra lobbanásához vezetett.



A repülőgép utasai pánikszerű jelenetekről számoltak be: a füst és a repülőgép rázkódása után hirtelen hallható robbanás, majd lángnyelvek jelentek meg a gép alól. Egyikük, Shay Armistead, a CNN-nek elmondta, hogy a gép „erősen remegni és vibrálni kezdett”, míg egy másik szemtanú konkrétan látni vélte a tüzet még az evakuáció előtt. A közösségi médiában megosztott videókon jól látszik, ahogy az utasok sietve hagyják el a repülőt a csúszdákon keresztül, miközben sűrű füst gomolyog a géptest körül.



A helyszínre érkező tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, a repülőgépet pedig azonnal kivonták a forgalomból, és műszaki vizsgálatnak vetették alá. Egy utast könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, öt másikat a helyszínen láttak el. Az eset súlyos fennakadásokat okozott a denveri repülőtér forgalmában: több mint 240 járat késett vagy torlódott fel a kifutópályák környékén. Az FAA közölte, hogy hivatalos vizsgálatot indított az ügyben.



Az eset különös figyelmet kapott, mivel a Boeing 737 Max típusú repülőgépeket az elmúlt években sorozatos problémák és biztonsági aggályok övezték. 2024 januárjában egy Alaska Airlines Max 9 típusú gépének ajtódugója szakadt ki a repülés közben, ami a modell földre parancsolásához, gyártási korlátozásokhoz és szigorúbb ellenőrzések bevezetéséhez vezetett. Bár ezek az intézkedések ma is érvényben vannak, a mostani incidens ismételten kétségeket vet fel a típus megbízhatóságával kapcsolatban.



Denver repülőtere az elmúlt hónapokban több hasonló biztonsági problémával is szembesült: márciusban egy másik American Airlines-gép hajtóműve kapott lángra, áprilisban pedig egy United Airlines-járat gyulladt ki, miután egy állattal ütközött. Az újabb incidens a légiközlekedési iparág egészére nézve is figyelmeztető jel, különösen a Boeing szempontjából, amely az elmúlt időszakban komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy visszanyerje az utasok és a légitársaságok bizalmát.

