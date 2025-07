Erőszak

Többen meghaltak egy terrorista támadásban Iránban - videó

2025.07.26 10:50 ma.hu

Irán délkeleti részén, a pakisztáni határhoz közeli Szisztán és Beludzsisztán tartományban szombaton súlyos terrortámadás történt, amelyben legalább hat ember életét vesztette, és huszonkettő megsebesült. Az áldozatok között egy édesanya és egy egyéves csecsemő is volt – közölték a helyi hatóságok. Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) szerint a támadást három fegyveres hajtotta végre, akik egy bíróság épületét próbálták megrohamozni azzal a céllal, hogy minél nagyobb vérontást okozzanak a bent tartózkodók körében.



A fegyveresek ügyfélnek álcázták magukat, de miután nem sikerült bejutniuk az épületbe, tűzpárbajba keveredtek a biztonsági erőkkel. A harcok során az egyik támadó kézigránátot dobott az épületbe, amely további áldozatokat követelt, mielőtt ő maga is életét vesztette. A másik két elkövetőt az utcán zajló fegyveres összecsapás során lőtték le. Az IRGC közleménye szerint mindhárom támadó öngyilkos mellényt viselt, ami arra utal, hogy a támadás akár még pusztítóbb is lehetett volna, ha sikerül bejutniuk az épületbe.



A támadásért a Pakisztánban működő Dzsais al-Adl (az Igazságosság Hadserege) nevű dzsihadista szervezet vállalta a felelősséget. A szélsőséges csoport, amely a beludzs szunnita kisebbség érdekeire hivatkozva tevékenykedik, régóta aktív Irán és Pakisztán határvidékén, és számos korábbi támadás köthető a nevükhöz. A szervezet szombaton arra szólította fel a civileket, hogy hagyják el a térséget – valószínűsíthetően újabb összecsapásokra számítva.



Szisztán és Beludzsisztán tartomány rendszeresen ad otthont fegyveres összecsapásoknak a kormányerők és különböző milíciák között, különösen a kisebbségi beludzs lakosság miatt, amelynek egy része elégedetlen az iráni központi hatalommal. A térség stratégiai jelentőséggel bír, mivel közvetlen határkapcsolatban áll Pakisztánnal és Afganisztánnal is, így a határmenti fegyveres csoportok könnyen tudnak mozogni az államhatáron keresztül.



Teherán már korábban is katonai válaszlépéseket tett a Jaish al-Adl provokációira. 2024 januárjában az iráni hadsereg rakétacsapást mért a szervezet pakisztáni főhadiszállására, miután egy öngyilkos merényletben tizenegy iráni rendőr vesztette életét. Az újabb támadás ismételten rávilágít arra, hogy a határvidéki instabilitás nem csupán nemzetbiztonsági, hanem regionális politikai kihívást is jelent Teherán számára.

Footage shows the first moments of clashes between IRGC Quds forces and terrorists attacking the courthouse in Zahedan.



Follow: https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/WxejvYtSWt — PressTV Extra (@PresstvExtra) July 26, 2025