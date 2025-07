Légibaleset

Lezuhant egy utasszállító gép Oroszországban, 49 ember vesztette életét - videók

Eltűnt egy An–24-es típusú utasszállító repülőgép csütörtökön az oroszországi Amuri területen, fedélzetén 49 ember tartózkodott induláskor – jelentette az Interfax hírügynökség az orosz sürgősségi szolgálatokra hivatkozva. Frissítés: utóbb megtalálták a gép roncsait, és az is kiderült, hogy mindenki meghalt a fedélzeten.



„Az An–24-es repülőgép a Habarovszk-Blagovescsenszk-Tinda útvonalon repült. A végállomás közelében nem lépett kapcsolatba a földi irányítással. Nincs vele kapcsolat” – közölték a sürgősségi szolgálatok.



A fedélzeten induláskor 40 utas és hat fős személyzet tartózkodott – közölték (utóbb ezt a számot pontosították: 43 utas – köztük öt kiskorú – és hatfős személyzet volt a gépen).

🚨🇷🇺 BREAKING: PASSENGER PLANE GOES MISSING IN RUSSIA



The Angara Airlines plane lost contact near the Amur region, known for extreme terrain and harsh weather.



The Russian Antonov An-24 had at least 46 people on board when it vanished mid-flight.



Authorities reported that... pic.twitter.com/labK8ADCUO — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2025

Nem sokkal később kiderült, hogy lezuhant az oroszországi Amuri területen eltűnt An–24-es típusú utasszállító repülőgép, megtalálták a roncsait – közölte a TASZSZ hírügynökséggel az Oroszországi Föderáció sürgősségi helyzetek minisztériumának sajtószolgálata csütörtökön az MTI szerint.



A közlemény szerint az orosz polgári légi közlekedési felügyelet egyik helikopterének legénysége megtalálta a repülőgép törzsét, és látták, hogy lángokban áll. A mentők a baleset helyszíne felé tartanak.



A hatóságok azt feltételezik, hogy mind a 49 ember meghalt.

Footage from the crash site of an AN-24 with 49 souls onboard which crashed this morning within a heavily-wooded area in the Amur Oblast of Eastern Russia. pic.twitter.com/7Q29if2uzJ — OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025

A Sky News szerint azóta azt is közölte a TASZSZ hírügynökség az orosz hatóságokra hivatkozva, hogy a baleset körülményeinek ismeretében nincs remény arra, hogy az utasok bármelyike élve kerüljön elő a roncsok közül.



Hozzátették azt is, hogy a rossz látási viszonyok közepette elkövetett hiba (vagy meghibásodás) okozhatta a katasztrófát, nem sokkal azelőtt, hogy a gép megpróbált volna landolni.

Felvételek érkeztek a helyszínről



A közösségi médiában egy olyan felvétel is megjelent időközben a baleset helyszínéről, amelyen az égő roncs látható:



A Mash nevű Telegram-csatorna egy szemtanú által készített felvételt osztott meg, amelyen állítólag a gép második landolási kísérlete látható nem sokkal a tragédia előtt, a tindai repülőtér közelében.

49 Dead After Russian An-24 Plane Crash in Far East

▪️ Aircraft carrying 43 passengers (incl. 5 children) + 6 crew crashed near Tynda, Amur region, close to China border

▪️ All 49 confirmed dead, wreckage found burning in forest ~15 km from airport pic.twitter.com/uqfjz4k7A4 — 🇺🇦 Sahaidachnyi - ukrainian William Wallace (@zakarpatfan) July 24, 2025