Izraeli-palesztin

Az izraeli hadsereg visszautasítja a WHO azon vádját, hogy megtámadta volna gázai létesítményeit

Az izraeli hadsereg visszautasította szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azon vádját, hogy megtámadta volna több Gázai övezeti létesítményét és őrizetbe vette volna ottani alkalmazottait. 2025.07.23 20:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hadsereg közölte, hogy katonái azért használták fegyvereiket Dír al-Balah helység környékén, mert tűz alá vették őket, de a katonák "figyelmeztették a civil lakosságot, hogy a saját biztonsága érdekében hagyja el a területet". Ráadásul "a hadsereg segítette a nemzetközi szervezet munkatársainak biztonságos evakuálását"- írták.



"A katonák őrizetbe vettek több olyan személyt, akit terrorista tevékenységben való részvétellel gyanúsítanak. Helyszíni kihallgatásuk és megmotozásuk után többségüket szabadon engedték, és a nemzetközi szervezetekkel való egyetértésben elszállították őket a területről. Mindezeket a nemzetközi jog előírásainak megfelelően tették, még azzal együtt is, hogy a megmotozottakról bizonyos ruhadarabjaikat ideiglenesen levették" - hangsúlyozták. Leszögezték, hogy ezekhez az eljárásokhoz mindig ragaszkodni fognak minden olyan területen, ahol terrortevékenység fenyegeti Izraelt.



A hadsereg nem reagált a vád azon részletére, hogy az őrizetbe vettek a WHO munkatársai és családtagjaik voltak. Nem kommentálták azt az állítást sem, hogy az egyik őrizetbe vett továbbra is őrizetben van.



Az izraeli hadsereg a Hamász és más palesztin fegyveres szervezetek elleni hadművelete részeként a héten behatolt a Gázai övezet középső részén fekvő Deir al-Balah menekülttábor délnyugati részébe. A katonai művelet miatt tiltakoztak mások között a Hamász által fogva tartott izraeli túszok családtagjai is, mert úgy tudják, hogy a terroristák ott tartják fogva az Izraelből 2023 októberében elrabolt, és még életben lévő mintegy húsz túszt.