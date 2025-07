Külföld

A japán miniszterelnök cáfolja a lemondásáról szóló híreket

A találgatásokat az váltotta ki, hogy a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a vele koalícióban kormányzó Komeito párt nem tudta megtartani parlamenti többségét a felsőházban a vasárnapi választásokon. 2025.07.23 18:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tokióban egyre fokozódó politikai találgatások közepette szerdán határozottan cáfolta lemondásáról szóló híreszteléseket Shigeru Ishiba japán miniszterelnök. A kormányfő azután állt a nyilvánosság elé, hogy a japán sajtóban olyan értesülések jelentek meg, miszerint a kormányzó koalíció felsőházi vereségét követően Ishiba a közeljövőben távozhat posztjáról. A miniszterelnök azonban kijelentette: semmiféle tárgyalás nem zajlott jövőbeli terveiről, és nem tett olyan nyilatkozatot, amely alátámasztaná a lemondásról szóló spekulációkat.



A találgatásokat az váltotta ki, hogy a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a vele koalícióban kormányzó Komeito párt nem tudta megtartani parlamenti többségét a felsőházban a vasárnapi választásokon. A két párt együttesen 122 mandátumot szerzett a 248 fős felsőházban, szemben a korábbi 141-gyel, így elmaradtak az abszolút többséghez szükséges 125 helytől. Ezzel párhuzamosan az ellenzék erősödni tudott, s már 126 helyet birtokol, ezzel jelenleg többen vannak, mint a kormányoldal. Mindazonáltal az LDP továbbra is a legnagyobb frakció maradt a felsőházban, jelenleg 101 képviselőjük van, beleértve azokat a helyeket is, amelyek nem vettek részt a mostani választáson. A legnagyobb ellenzéki tömörülés, az Alkotmányos Demokrata Párt 38 hellyel rendelkezik.



Ishiba közvetlenül a választásokat követően is jelezte: nem áll szándékában lemondani, nem tervezi a kormány átalakítását, és a koalíció bővítését sem. A jelenlegi politikai helyzet ugyanakkor fokozott nyomást gyakorol a miniszterelnökre, hiszen a felsőházi többség elvesztése nehezítheti a jogalkotási folyamatokat, és bizonytalanná teheti a kormány gazdaságpolitikai programjának végrehajtását is. Ishiba vezetése alatt a kabinet egyik kulcsfontosságú célkitűzése a gazdaság élénkítése, a digitális infrastruktúra bővítése és a technológiai önállóság megerősítése, amely most nehezebb politikai környezetben kaphat új lendületet vagy épp akadályokat.



A következő hetek tehát kulcsfontosságúak lehetnek Japán politikai és gazdasági jövője szempontjából. Az LDP-nek új stratégiát kell kialakítania, amellyel stabilizálni tudja helyzetét, miközben a miniszterelnöknek folyamatosan bizonyítania kell vezetői képességeit nemcsak a parlamenti patkóban, hanem a japán közvélemény előtt is.