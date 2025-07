Légibaleset

Egy amerikai utasszállító pilótája épphogy elkerülte az ütközést egy bombázóval

A fedélzeten tartózkodó 76 utas és négyfős személyzet sértetlenül megúszta az esetet, de a történtek aggasztó kérdéseket vetnek fel a katonai és polgári légiforgalom összehangolásáról.

Pénteken Észak-Dakotában hajszál híján elkerült légi baleset történt, amikor egy utasszállító repülőgép pilótája hirtelen manőverrel kényszerült kitérni egy nagy sebességgel közeledő B-52-es bombázó útjából. A Delta Airlines egyik regionális járata, amelyet a SkyWest üzemeltetett, Minneapolisból tartott Minot városába, és már a leszállási fázisban volt, amikor a közeli légibázisról felszálló katonai repülőgép hirtelen feltűnt a látóhatáron. A B-52-es Stratofortress, az amerikai légierő egyik ikonikus, több évtizede szolgálatban lévő stratégiai bombázója, figyelmeztetés nélkül jelent meg a polgári gép közelében, komoly veszélyhelyzetet teremtve.



A repülőgép kapitánya a landolás után elnézést kért az utasoktól a „határozott manőver” miatt, és elmagyarázta, hogy a jobb oldalon közeledő repülőgép konvergáló pályán haladt feléjük, méghozzá olyan sebességgel, ami alapján egyértelmű volt, hogy katonai gépről van szó. A kapitány a vizuális és nem radaros irányításra is utalt, amelyet a minoti reptér tornya biztosított. Ezt az információt a légierő később megerősítette: a B-52-es valóban engedélyezett áthúzást hajtott végre az észak-dakotai állami vásár felett, de a repülőtér nem tájékoztatta a katonai személyzetet a közeledő polgári gépről.



A fedélzeten tartózkodó 76 utas és négyfős személyzet sértetlenül megúszta az esetet, de a történtek aggasztó kérdéseket vetnek fel a katonai és polgári légiforgalom összehangolásáról, különösen olyan területeken, ahol eltérő kommunikációs és felügyeleti rendszerek működnek. A pilóta által végrehajtott gyors irányváltoztatás életmentőnek bizonyult, ám az eset utólagos elemzése során a SkyWest, a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA), valamint az amerikai légierő is vizsgálja, hogyan fordulhatott elő ilyen veszélyhelyzet radaros koordináció és előzetes figyelmeztetés nélkül.



A közelmúltban ez már nem az első ilyen jellegű incidens az Egyesült Államok légterében: januárban tragikus kimenetelű baleset történt, amikor egy katonai Black Hawk helikopter ütközött az American Airlines egyik gépével Washington közelében, és a balesetben mind a helikopter, mind a repülőgép fedélzetén tartózkodók életüket vesztették. A pénteki eset tehát újabb figyelmeztető jel, hogy a katonai és civil repülés biztonságos együttműködésének megteremtése továbbra is kritikus fontosságú a technológiai fejlettség ellenére is.