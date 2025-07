Egy katonai kiképző repülőgép nem sokkal a felszállás után iskolába csapódott - videó

Hétfő délután tragikus repülőgép-szerencsétlenség rázta meg Banglades fővárosát, Dhakát, amikor a bangladesi légierő (BAF) egyik F-7 BGI típusú kiképző vadászgépe nem sokkal felszállás után egy iskolai kampusz területére zuhant. A baleset következtében legalább tizenkilenc ember életét vesztette, több mint ötvenen pedig megsérültek – jelentették be a helyi hatóságok.



A repülőgép 13:06-kor zuhant le, közvetlenül a felszállást követően. A becsapódás után a gép azonnal lángba borult, és sűrű füstoszlop emelkedett a helyszín fölé, amelyet messziről is látni lehetett. Az Inter Services Public Relation Directorate (ISPR), a bangladesi fegyveres erők kommunikációs szerve közölte, hogy a tűz oltásában nyolc tűzoltóegység vett részt. A mentőegységek azonnal megkezdték a mentést, a sérülteket egyenként szállították el a helyszínről, és több tucat embert kórházba vittek.

