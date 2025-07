Tragédia

Megölt az MRI egy férfit, miután az orvos elfelejtett szólni neki, hogy vegye le a nyakláncát

Felfoghatatlan tragédia rázta meg a New York állambeli Westbury városát, miután egy férfi életét vesztette egy MRI-vizsgálat közben történt balesetben. A 65 éves Kevin McAllister július 16-án vesztette életét a Nassau Open MRI klinikán, miután az elmondások szerint egy orvosi mulasztás miatt egy fém tárgyat nem távolítottak el róla a vizsgálat előtt. Felesége, Adrienne Jones-McAllister, aki épp a saját térdéről készült MRI-felvételre várakozott, végignézte férje halálát.



A nő a News 12 Long Islandnek nyilatkozva megrendülten számolt be a történtekről, elmondva, hogy a pillanat, amikor férje teste élettelenné vált a karjai között, azóta is kísérti. A tragédia egy látszólag hétköznapi kérésből indult ki: Adrienne térdvizsgálata után megkérte a technikust, hogy engedje be férjét, aki segíteni tud neki a felkelésben. Kevin be is lépett a helyiségbe, azonban a nyakában egy nagy, körülbelül kilenc kilós fém súlylánc volt, amelyet saját bevallása szerint súlyzós edzéseihez használt. A láncot nem vették le róla, és senki nem figyelmeztette, hogy ez veszélyes lehet.



Az MRI, amely rendkívül erős mágneses mezőt használ a test belső lágyrészeinek vizsgálatához, azonnal reagált a fém jelenlétére. Adrienne elmondása szerint a gép szó szerint „megragadta” a férjét, majd hirtelen „magához rántotta”. Kevin teste a mágneses tér hatására az MRI-berendezéshez csapódott, és a gépen ragadt. A nő és a technikus kétségbeesetten próbálták kiszabadítani, ám az erőhatás olyan nagy volt, hogy semmit sem tudtak tenni. Adrienne eközben sikoltozva kérte, hogy állítsák le a gépet, hívjanak segítséget, de már késő volt.



A Nassau megyei rendőrség közleménye szerint Kevin McAllister jelenléte a vizsgálat alatt nem volt engedélyezett, és a tragikus események sorozata azzal kezdődött, hogy a férfi egy súlyos biztonsági szabályt megszegve lépett be a helyiségbe – akaratán kívül, mások döntésére hagyatkozva. A balesetet követően a férfi többszörös szívrohamot szenvedett, és két nappal később az orvosok halottnak nyilvánították.



Felesége azóta szinte képtelen aludni vagy enni, azt mondja, nem tudja felfogni a történteket. Az utolsó emléke férjéről egy integetés volt, majd a pillanat, amikor Kevin teste élettelenül omlott össze előtte. A tragédia megrázta a közvéleményt, különösen azért, mert az MRI-vizsgálatok előtt minden esetben kötelezően fel kell hívni a figyelmet a fém- és elektromos tárgyak eltávolítására, hiszen ezek az erős mágneses mező miatt komoly, akár halálos veszélyt is jelenthetnek.



Az eset kivizsgálása folyamatban van. A hatóságok azt próbálják megállapítani, hogyan történhetett meg, hogy egy ilyen alapvető protokollt – a fémes tárgyak eltávolítását – figyelmen kívül hagytak, és hogy ki viseli a felelősséget Kevin McAllister haláláért. Egy tragikus pillanat, amely emlékeztet arra, hogy a legkisebb mulasztás is visszafordíthatatlan következményekkel járhat.