Los Angelesben legalább 30 sérültje van az éjszakai gázolásos incidensnek - videó

Los Angelesben legkevesebb 30 sérültje van az éjszakai gázolásos incidensnek, a szándékosságot és a pontos körülményeket egyelőre vizsgálják - közölték a hatóságok helyi idő szerint szombaton reggel.



Adam Van Gerpen, a Los Angeles-i tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy a 30 sérültből 23 embert vittek kórházba, egy áldozatot lőtt sebesülésekkel láttak el. Hozzátette, hogy 7 ember válságos, 6 sebesült súlyos állapotban van.



A tűzoltóság beszámolója szerint az autó egy klub előtt várakozó tömegbe hajtott bele, és a kiérkező egységek "kaotikus helyszínt" találtak.



Los Angeles rendőrsége egyelőre annyit közölt, hogy a nyomozás tárgya, hogy szándékos gázolás történt-e, de hozzátették, a feltételezések alapján a gyanúsítottat előzőleg egy közeli "üzlethelyiségből" eltávolították.



A hatóság előzetes beszámolójából az is kiderül, hogy a gázolás feltételezett elkövetője korábban vitába keveredett egy társasággal, azt követően lövöldözés is volt, amelynek sebesültje az autó vezetője, egy férfi volt.

