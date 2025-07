Háború

Az oroszok azzal büszkélkednek, hogy puszta kézzel kapta el az ukrán drónt egyik katonájuk

2025.07.17 12:33 ma.hu

Szokatlan jelenetet rögzített egy videó az ukrajnai Harkivi régióban: egy orosz katona puszta kézzel kapott el egy támadó ukrán drónt, és semmisítette meg azt, mielőtt az kárt tehetett volna bajtársaiban.



A felvételt az orosz RT hírcsatorna hozta nyilvánosságra. A videón egy kis méretű, ún. FPV (First Person View) drón látható, amint megközelít egy álcázott orosz állást, majd a földbe vájt fedezékbe behatolva eltűnik a szem elől. Néhány másodperccel később egy orosz katona bukkan elő a fedezékből – kezében a veszélyes szerkezettel.



A katona nem tétovázott: többször is nekicsapta a drónt egy fának, míg az rotorjai eltörtek és az eszköz mozgásképtelenné vált. Ezután egy közeli kráterbe hajította a már ártalmatlanított drónt, majd visszatért fedezékébe. A jelenet feszültséggel teli, de látványos példája annak, hogyan próbálnak a katonák helyben, eszközök híján reagálni a modern háborús fenyegetésekre.



„Tudom, hogy meghalhattam volna, de inkább én haljak meg egyedül, minthogy ez a drón több társamat ölje meg” – mondta a katona bajtársainak az eset után.



Az FPV típusú drónokat az utóbbi hónapokban mindkét fél előszeretettel használja a harcok során. Ezek az olcsó, rövid hatótávolságú, de célzott támadásokra alkalmas eszközök könnyen bevethetők lövészárkok, páncélozott járművek vagy akár egyéni katonák ellen is. Az utóbbi időben megjelentek a fejlettebb, optikai szálon keresztül vezérelt FPV drónok is, amelyek kevésbé érzékenyek a rádiózavarásra, és megnövelt hatótávval rendelkeznek.