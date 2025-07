Háború

Észak-Korea feltétel nélkül támogatja Oroszország Ukrajnával kapcsolatos lépéseit

Észak-Korea 2022 óta többször támogató nyilatkozatot tett Oroszország ukrajnai háborús célkitűzéseivel kapcsolatban, és az ENSZ-ben is következetesen Moszkva mellé állt. Az állami propaganda ezt a támogatást a "szuverenitásért vívott közös harc" részeként keretezi, miközben a nyugati szankciókat közös fenyegetésként értelmezik.

Észak-Korea kész feltétel nélkül támogatni Oroszország minden lépését, amelyet az ukrajnai válság „alapvető és kizárólagos rendezése” érdekében tesz – jelentette a KCNA állami hírügynökség Kim Dzsongun és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozójáról.



A találkozóra Lavrov phenjani látogatása során került sor, amelyet az orosz külügyminisztérium szombaton erősített meg hivatalosan. A két ország közötti kapcsolatok megerősítése és a stratégiai együttműködés elmélyítése volt a látogatás fő célja.



A KCNA jelentése szerint Kim Dzsongun hangsúlyozta, hogy:



„Észak-Korea változatlanul és feltétel nélkül támogatja az orosz vezetés minden intézkedését, amelyet az ukrajnai helyzet végleges és alapvető rendezése érdekében tesz, összhangban az Észak-Korea és Oroszország között fennálló államközi szerződés szellemével.”



A phenjani vezető szerint a két ország „valamennyi stratégiai kérdésben azonos álláspontot képvisel”, ami – véleménye szerint – a szövetségi kapcsolatok magas szintjét tükrözi. Kim ezenfelül meleg üdvözletét küldte Vlagyimir Putyin orosz elnöknek Lavrovon keresztül.



Az utóbbi hónapokban Észak-Korea és Oroszország viszonya látványosan elmélyült. A két ország kölcsönösen támogatja egymás geopolitikai törekvéseit: Moszkva – az ENSZ-szankciók ellenére – nyitottabb Phenjan irányába, miközben Észak-Korea nyíltan kiáll Oroszország mellett az ukrajnai háború kapcsán.



A Kim–Lavrov találkozó diplomáciai üzenete egyértelmű: Észak-Korea kész aktívan együttműködni Oroszországgal nemcsak bilaterális, hanem globális kérdésekben is. Ez az együttműködés az ukrajnai válságra adott közös válaszadásban és a nyugati szankciós politikával szembeni közös fellépésben is testet ölt.



A találkozó valószínűleg újabb aggodalmakat kelt majd a Nyugat körében, különösen Washingtonban és Szöulban, ahol Észak-Korea katonai aktivitását és Oroszországgal való közeledését fenyegetésként értékelik. Elemzők szerint Moszkva és Phenjan kapcsolatai akár a fegyverkereskedelem vagy a technológiai együttműködés terén is tovább mélyülhetnek, ami súlyosbítaná a régió biztonságpolitikai helyzetét.